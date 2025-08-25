Печка как источник тепла дома: плюсы и минусы, что стоит учесть
- Печное отопление является простым в эксплуатации, долговечным и автономным, что позволяет экономить, и не сушит воздух, что важно для людей с аллергиями.
- Основными недостатками являются необходимость постоянного вмешательства для поддержания работы и невозможность эффективного обогрева маленьких помещений.
Печное отопление сегодня снова возвращается в моду и все больше владельцев домов, а иногда и квартир, задумываются о таком обновлении.
Какие плюсы и минусы имеют печки, 24 Канал узнавал у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.
Какие преимущества и недостатки имеет печное отопление?
По словам Юрия Мартыняка, печное отопление имеет как свои преимущества, что делают его актуальным и эффективным даже сегодня, так и определенные недостатки, которые создают вызовы.
Прежде всего – это простота эксплуатации. Печки очень легко использовать и для этого не нужно знать ничего особенного. К тому же они являются долговечными – в среднем при базовом уходе печь может служить 20 – 30 лет,
– говорит мастер.
Он добавляет, что преимуществом печей является и то, что они являются автономными и об отсутствии тепла из-за различных непредвиденных обстоятельств можно не беспокоиться. Так же как и о том, что система отопления выйдет из строя из-за холода при отсутствии надзора, тоже можно не волноваться.
Также по словам специалиста, такое отопление можно зонировать. Если в комнате никто не живет, то и топить печку там не обязательно, что позволяет неплохо экономить.
Кроме того, печки не сушат воздух. Это может быть особенно важно для людей, имеющих аллергии, проблемы с дыханием или для семей с детьми,
– отмечает Юрий Мартыняк.
В то же время он не избегает и недостатков. Так, первым и едва ли не самым большим минусом печей является то, что они не могут работать без вмешательства.
К сожалению, это не газовый котел, который может работать самостоятельно. В печку нужно докидывать дрова и следить за ее нагревом,
– объясняет печник.
Вместе с тем он напоминает, что печкой не получится обогреть такие маленькие помещения, как коридоры, ванны и туалеты, веранды или кладовые, ведь это будет невыгодно.
К слову, печь – это не единственная альтернативная система отопления.