Дизайнеры определили тренд 2026 года в ремонте, который будет моден даже через 10 лет

Мода на интерьеры меняется чуть ли не каждый год, однако некоторые решения остаются актуальными гораздо дольше. Дизайнеры советуют в 2026 году делать ставку не на мимолетные тренды, а на универсальную основу, которую легко обновить без нового ремонта.

Об этом сообщает издание Better Homes & Gardens.

Как создать интерьер, который будет оставаться актуальным годами?

В то же время эксперты отмечают, что универсального интерьера, который гарантированно останется модным на протяжении десятилетий, не существует. Однако есть принципы, которые помогают дому не выглядеть устаревшим даже после смены нескольких дизайнерских тенденций.

Среди основных таких решений в 2026 году:

натуральные материалы,

теплая палитра,

качественная и удобная мебель,

продуманное хранение и декор, который можно легко изменить.

Натуральные материалы

Одними из самых надежных решений для долговечного ремонта остаются дерево, камень, керамика, лен и другие натуральные материалы. Они придают интерьеру текстуру и не привязаны к одному конкретному стилю.

Современные дизайнеры также советуют не оформлять квартиру так, чтобы все предметы выглядели как части одного набора. Сочетание разных фактур, винтажных вещей и современной мебели делает пространство более индивидуальным и позволяет легче адаптировать его к новым тенденциям.

Дизайнеры отдают предпочтение натуральным материалам / Фото Pinterest

Теплые оттенки

Еще один вариант для ремонта "на долгие годы" – теплая нейтральная палитра. Бежевые, кремовые, песочные, карамельные и коричневые оттенки легче сочетать с различным декором, поэтому изменить атмосферу комнаты можно без перекрашивания всех стен.

В то же время дизайнеры советуют не бояться цвета вообще. Его лучше добавлять с помощью деталей, которые легко заменить:

штор,

подушек,

ковров,

картин или светильников.

Именно такой подход позволяет интерьеру меняться вместе с модой, не требуя нового капитального ремонта.



Теплая нейтральная палитра / Фото Pinterest

Самое главное – комфорт

Интерьер, который должен оставаться актуальным на протяжении многих лет, должен быть не только красивым, но и удобным в повседневной жизни. Поэтому дизайнеры советуют обращать внимание на эргономику, достаточное количество мест для хранения и мебель, которой комфортно пользоваться каждый день.

Встроенные шкафы, функциональные кухонные системы и грамотно организованное пространство не теряют своей ценности из-за смены моды. И здесь есть простая логика: если планировка удобна, ее не придется переделывать только потому, что через несколько лет изменились дизайнерские тенденции.