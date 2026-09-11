Прощайте, обычные двери: дизайнеры представили модную альтернативу

Традиционные двери с заметными коробками, петлями и декоративными ручками уступают место более незаметным конструкциям. В современных интерьерах все чаще используются двери, которые буквально сливаются со стеной и не создают четкой границы между помещениями.

Эксперты Kobieta.Onet обращают внимание на изменение самого принципа оформления жилого пространства.

Что такое скрытые двери?

Речь идет о так называемых скрытых или flush-дверях – конструкциях, полотно которых устанавливают вровень со стеной. Их главной особенностью является отсутствие привычной заметной коробки и декоративных наличников.

Такие двери могут иметь скрытую алюминиевую коробку, невидимые петли и магнитный замок. Именно благодаря этому после закрытия дверное полотно становится частью стены. Его также можно покрасить в тот же цвет, что и стену, или оклеить обоями.



Что такое скрытые двери / Фото Leaderonline

Почему дизайнеры скрывают дверную фурнитуру?

Одна из главных причин – стремление уменьшить количество визуальных деталей в помещении. Большие ручки, петли и наличники создают отдельные акценты, тогда как скрытые конструкции позволяют сделать поверхность стены более целостной.

Скрытые петли монтируются внутри дверного полотна и коробки, поэтому после закрытия они практически незаметны. Подобный принцип используется в современных минималистичных интерьерах, где важно сохранить чистые линии и минимум лишних деталей.

Какими становятся современные дверные ручки?

Фурнитура также становится менее заметной. Вместо больших декоративных ручек используют простые модели с прямыми или плавно закругленными линиями. По-прежнему популярны матовые поверхности и темные оттенки металла, а также варианты, гармонирующие с остальной фурнитурой в комнате. Главный принцип такого оформления – ручка не должна конкурировать с дверью или стеной за внимание.

Есть ли у таких дверей недостатки?

Главный минус – более сложный монтаж. Если обычные межкомнатные двери можно установить уже на завершающем этапе ремонта, то скрытые конструкции требуют точного планирования еще на этапе подготовки стен. Важно заранее предусмотреть конструкцию коробки, толщину отделки и направление открывания.