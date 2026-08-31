Сломается в мгновение ока: 5 вещей, которые категорически нельзя убирать пылесосом

Пылесос значительно облегчает уборку, но некоторые виды мусора могут серьезно повредить технику. Эксперт по уборке перечислила вещи, которые лучше никогда не собирать обычным бытовым пылесосом.

Как сообщает издание Real Simple, некоторые загрязнения могут повредить фильтры, шланг или щетку, а в отдельных случаях – привести к перегреву техники или даже создать угрозу возгорания.

Эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт назвала 5 распространенных вещей, которые не рекомендуется убирать обычным бытовым пылесосом. Для них лучше использовать щетку, совок, бумажные полотенца или другие подходящие средства.

Что категорически запрещено убирать пылесосом?

Разбитое стекло

Осколки стекла – одна из самых опасных вещей для пылесоса. Острые частицы могут повредить мешок для пыли, контейнер, шланг или ролик щетки. Кроме того, после уборки на полу могут остаться мелкие осколки, которые сложно заметить невооруженным глазом.

Большие куски стекла лучше осторожно собрать щеткой и совком, используя защитные перчатки. Чтобы убедиться, что на полу не осталось мелких осколков, можно осветить поверхность фонариком.



Осколки стекла – одна из самых опасных вещей для пылесоса / Фото Unsplash

Пепел, мука и пищевая сода

Горячий или тлеющий пепел категорически нельзя собирать обычным пылесосом. Даже если снаружи он кажется холодным, внутри могут оставаться углики, которые создают риск возгорания.

Осторожности также требуют:

мука,

пищевая сода и другие очень мелкие порошкообразные вещества.

Такие частицы могут быстро забивать фильтры, снижать мощность всасывания и способствовать перегреву двигателя.

Жидкости и липкие пятна

Обычный сухой пылесос не предназначен для сбора воды и других жидкостей. Влага может попасть на внутренние электрические компоненты и повредить устройство. Молоко, сладкие напитки, соусы и другие липкие вещества также могут оставаться внутри шланга или контейнера.

Из-за этого в приборе может появиться неприятный запах, а его очистка станет значительно сложнее. Для сбора жидкостей следует использовать только пылесосы, специально предназначенные для влажной уборки.



Влага может повредить пылесос / Фото Unsplash

Шнуры и мелкие твердые предметы

Перед тем как приступить к уборке, следует убрать с пола монеты, скрепки, бусины, мелкие детали игрушек и другие твердые предметы. Они могут застрять внутри пылесоса или повредить его отдельные компоненты.

Особую опасность для щетки представляют длинные нитки, ленты, шнуры и волосы. Они могут наматываться на ролик, блокировать его вращение и создавать дополнительную нагрузку на двигатель.

Влажная почва из вазонов

Почву из комнатных растений также не рекомендуется сразу собирать обычным сухим пылесосом, особенно если она влажная. Такая почва может забивать фильтры, оставаться внутри контейнера и вызывать появление неприятного запаха.

Сначала основную массу почвы лучше собрать совком. Остатки следует оставить до полного высыхания, а уже потом, если это позволяет инструкция к конкретной модели пылесоса, убрать сухие частицы.



Почву с комнатных растений не рекомендуется собирать пылесосом / Фото Unsplash

Чтобы техника прослужила дольше, перед уборкой стоит помнить простое правило: обычный бытовой пылесос не предназначен для всех видов мусора. Разбитое стекло, горячий пепел, мелкие порошки, жидкости, шнуры, твердые предметы и влажная почва могут повредить устройство или затруднить его работу.

В таких случаях лучше сначала удалить загрязнения вручную с помощью щетки, совочка или бумажных полотенец, а пылесос использовать только для мусора, для которого он предназначен.