Трендовые цветы сезона: как заставить георгины цвести всю осень

Георгины относятся к числу тех садовых цветов, которые могут украшать клумбу аж до поздней осени. Они хорошо подходят для создания ярких осенних композиций, однако для длительного цветения растениям необходим регулярный уход. Есть одна простая процедура, которую стоит выполнять протягом усього сезону.

Что именно помогает георгинам формировать новые бутоны и дольше оставаться декоративными – расскажет Woman & Home.

Почему нужно удалять отцветшие цветки?

Когда соцветие георгины отцветает, его не стоит оставлять на кусте. Удаление таких цветов, известное как декапитация или удаление отцветших соцветий, направляет ресурсы растения на формирование новых бутонов, а не на образование семян. Особенно актуально это в конце сентября, когда георгины еще могут активно цвести, но световой день сокращается, а температура постепенно падает.

Как правильно обрезать георгины?

Просто срезать сухую цветочную головку недостаточно. Сначала нужно найти соцветие, которое утратило свежий вид, засохло или начало увядать. Далее нужно проследить за цветоносом вниз до места, где он соединяется со стеблем или листьями. Именно там следует сделать срез.

Такой способ позволяет удалить не только отцветший цветок, но и часть стебля, на котором он расположен. Новые побеги и бутоны при этом получают больше пространства для развития.



Что именно помогает георгинам формировать новые бутоны / Фото Unsplash

Можно ли обрезать георгины осенью?

Регулярное удаление отцветших соцветий можно продолжать, пока растение активно формирует новые цветки. Однако с наступлением заморозков ситуация меняется.

Важно! Георгины не являются морозостойкими, поэтому минусовые температуры могут повредить их листья и надземную часть. После первых заморозков садоводам нужно позаботиться о клубнях. В зависимости от климата их можно оставить в почве или выкопать и перенести на зимнее хранение в сухое место, защищенное от мороза.

Как сохранить георгины до следующего сезона?

Если клубни выкапывают, их сначала очищают от лишней земли и дают им подсохнуть. Затем посадочный материал хранят в прохладном месте, где нет риска замерзания. Важно не допускать ни промерзания клубней, ни чрезмерной влажности, поскольку это может привести к их загниванию.

Поэтому пока георгины продолжают цвести, стоит регулярно удалять отцветшие соцветия. А когда начнутся первые заморозки – позаботиться о клубнях, чтобы в следующем году эти яркие цветы снова украшали сад.