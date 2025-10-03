Хризантемы – настоящие королевы осеннего сада. Они становятся главным акцентом сезонного декора, гармонично сочетаясь с тыквами и золотыми листьями.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, их яркие оттенки – от огненно-красных до нежно-розовых – способны украсить любой уголок двора или дома. Но чтобы наслаждаться цветением как можно дольше, важно правильно ухаживать за этими растениями. Что для этого следует знать, рассказываем далее.

Как правильно выращивать хризантемы?

Хризантемы хорошо растут в богатой органической почве с качественным дренажем. Они любят солнце, однако в очень жарком климате им нужна легкая защита от послеобеденных лучей. В то же время в тени растения вытягиваются и цветут значительно меньше.

Как поливать хризантемы в саду?

Хризантемы имеют поверхностную корневую систему, поэтому особенно чувствительны к пересыханию почвы. Оптимальный режим – один глубокий полив раз в 7 – 10 дней. Однако в жаркие дни или на песчаных почвах воду придется добавлять чаще.

Чтобы определить, нужен ли полив, достаточно погрузить палец в землю на 5 сантиметров. Если почва сухая, время поливать. Важно делать это под корень, оставляя листья сухими, чтобы избежать развития грибковых заболеваний.

При правильном уходе хризантемы будут процветать до зимы / Фото Freepik

Как ухаживать за хризантемами в контейнерах?

Растения в горшках требуют больше внимания, чем те, что растут в почве. Контейнеры быстро пересыхают, особенно летом и в начале осени. В жару полив может понадобиться ежедневно. Чтобы понять, пора ли добавить воды, проверьте влажность почвы пальцем или поднимите горшок, – легкий вес означает, что растение нуждается в поливе.

Поливать же цветы в контейнерах можно как сверху, так и методом нижнего полива: поставьте контейнер в миску с водой на 30 минут, чтобы влага впиталась через дренажные отверстия. Этот способ особенно эффективен для пересушенных горшков.

Когда полив стоит остановить?

Избыток влаги для хризантем не менее опасен, чем ее недостаток. Как пишет The Spruce, симптомы чрезмерного увлажнения включают:

Увядание – растение теряет упругость.

Пожелтение листьев – равномерное и распространенное по всему растению.

Задержка роста – меньше бутонов и замедленное развитие.

Преждевременное опадение листьев – растение сбрасывает листья, чтобы сэкономить энергию.

Плесень на поверхности почвы – белый или пушистый налет.

Мягкие или почерневшие стебли – признак грибковой гнили из-за избытка влаги.

Чтобы избежать таких проблемы, убедитесь, что у горшка достаточно дренажных отверстий, а почва не передерживает воду. В саду стоит выбирать участки с легким дренированным грунтом, а не тяжелые и заболоченные места.

Где не следует сажать хризантемы?

Тень, влага, маленькие горшки и труднодоступные места – это главные враги хризантем.

Эти цветы требуют 6 – 8 часов прямого солнца ежедневно, поэтому плохо переносят темноту, а также не могут свободно развиваться в маленьких контейнерах, слишком влажной земли и в среде, где уход затруднен.