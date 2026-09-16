Окончательно вышли из моды и считаются безвкусицей: что выбирают дизайнеры вместо жалюзи
Металлические жалюзи, которые еще недавно были привычным решением для многих квартир и домов, уступают место другим системам. Современные варианты позволяют не только регулировать количество света, но и лучше вписываются в интерьер, а также могут дополнительно защищать помещение от жары.
О популярных альтернативах жалюзи пишет Dobrzemieszkaj.
Какие варианты набирают популярность?
Тканевые ролеты стали одним из самых распространенных вариантов для жилых помещений. Они могут быть нейтральными и почти незаметными или, наоборот, стать ярким акцентом комнаты.
- Для гостиной или кухни можно выбрать полупрозрачную ткань, пропускающую дневной свет.
- Для спальни подойдут модели blackout, способные значительно ограничивать проникновение солнечных лучей.
Кассетные ролеты плотно прилегают к окну, а боковые планки удерживают полотно на месте и помогают ему плавно двигаться. Такя конструкция помогает уменьшить проникновение света с боков. Именно поэтому кассетные ролеты могут стать практичным выбором для спален, детских комнат и других помещений, где важно обеспечить затемнение.
Кассетные ролеты могут хорошо затемнить помещение / Фото Unsplash
Плиссе отличаются возможностью регулировать, какую именно часть окна нужно закрыть. Полотно можно перемещать как сверху вниз, так и наоборот. Это особенно удобно на нижних этажах:
- нижнюю часть окна можно закрыть от посторонних взглядов,
- а верхнюю – оставить открытой для дневного света.
Кроме того, плиссе подходят для мансардных, трапециевидных и других нестандартных окон.
Плиссе отличаются возможностью регулировать, какую именно часть окна нужно закрыть / Фото Unsplash
Какие ролеты выбрать для себя?
Если квартира расположена на первом этаже или напротив находятся соседние дома, важно позаботиться о приватности. В этом помогут плиссе и тканевые ролеты. Их можно опускать только на часть окна, поэтому комната останется светлой, а прохожие или соседи не будут видеть, что происходит внутри.
Для спальни лучше выбирать более плотные ткани, которые пропускают меньше света. А для гостиной подойдут более легкие варианты, защищающие от посторонних взглядов, но не затемняющие комнату.