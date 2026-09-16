Окончательно вышли из моды и считаются безвкусицей: что выбирают дизайнеры вместо жалюзи

Металлические жалюзи, которые еще недавно были привычным решением для многих квартир и домов, уступают место другим системам. Современные варианты позволяют не только регулировать количество света, но и лучше вписываются в интерьер, а также могут дополнительно защищать помещение от жары.

О популярных альтернативах жалюзи пишет Dobrzemieszkaj.

Какие варианты набирают популярность?

Тканевые ролеты стали одним из самых распространенных вариантов для жилых помещений. Они могут быть нейтральными и почти незаметными или, наоборот, стать ярким акцентом комнаты.

Для гостиной или кухни можно выбрать полупрозрачную ткань, пропускающую дневной свет.

Для спальни подойдут модели blackout, способные значительно ограничивать проникновение солнечных лучей.

Кассетные ролеты плотно прилегают к окну, а боковые планки удерживают полотно на месте и помогают ему плавно двигаться. Такя конструкция помогает уменьшить проникновение света с боков. Именно поэтому кассетные ролеты могут стать практичным выбором для спален, детских комнат и других помещений, где важно обеспечить затемнение.



Кассетные ролеты могут хорошо затемнить помещение / Фото Unsplash

Плиссе отличаются возможностью регулировать, какую именно часть окна нужно закрыть. Полотно можно перемещать как сверху вниз, так и наоборот. Это особенно удобно на нижних этажах:

нижнюю часть окна можно закрыть от посторонних взглядов,

а верхнюю – оставить открытой для дневного света.

Кроме того, плиссе подходят для мансардных, трапециевидных и других нестандартных окон.



Плиссе отличаются возможностью регулировать, какую именно часть окна нужно закрыть / Фото Unsplash

Какие ролеты выбрать для себя?

Если квартира расположена на первом этаже или напротив находятся соседние дома, важно позаботиться о приватности. В этом помогут плиссе и тканевые ролеты. Их можно опускать только на часть окна, поэтому комната останется светлой, а прохожие или соседи не будут видеть, что происходит внутри.

Для спальни лучше выбирать более плотные ткани, которые пропускают меньше света. А для гостиной подойдут более легкие варианты, защищающие от посторонних взглядов, но не затемняющие комнату.