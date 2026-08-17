Растения переживут даже сильную жару: какой трюк используют на Востоке

Жара и длительное отсутствие дождей могут быстро истощать растения, особенно на открытых и солнечных участках. Чтобы почва дольше сохраняла влагу и меньше перегревалась, садоводы все чаще используют так называемое азиатское мульчирование.

Этот способ сочетает в себе практическую пользу и декоративное оформление сада. Для покрытия почвы используют камни, гравий, гальку, песок, кору, древесную щепу, компост и другие природные материалы. О преимуществах такого подхода пишет Wprost.

Что такое азиатское мульчирование?

На самом деле азиатское мульчирование – это не отдельная технология с четкими правилами. Так называют способ оформления сада, вдохновленный традиционными японскими и китайскими композициями. Его главная особенность – аккуратное сочетание различных природных материалов.

Они не только украшают клумбы, но и создают защитный слой для земли. Для такого мульчирования можно использовать:

мелкий гравий;

гальку и камни;

песок;

кору;

древесную щепу;

компост и другие органические материалы.

Правильно подобранное покрытие помогает подчеркнуть форму клумбы и отдельных растений, а заодно защищает почву от быстрого высыхания.



Что такое азиатское мульчирование / Фото Unsplash

Как мульча помогает во время жары?

Главное преимущество мульчи – она уменьшает испарение воды с поверхности земли. Благодаря этому после полива почва дольше остается влажной, а корни растений получают больше времени для поглощения необходимой влаги. Кроме того, защитный слой помогает уменьшить перегрев верхнего слоя почвы.

Летом открытая земля под прямыми солнечными лучами может сильно нагреваться, что создает дополнительный стресс для растений. Мульча частично защищает почву от резких перепадов температуры. Еще один плюс – борьба с сорняками. Плотный слой материала ограничивает доступ света к поверхности земли, поэтому нежелательным растениям становится сложнее прорастать.

Органическая мульча имеет дополнительное преимущество. Кора, компост или перепревшая древесная щепа постепенно разлагаются и могут улучшать структуру почвы.

Какой материал выбрать?

Единого варианта, который подойдет для всех растений, нет. Выбор зависит от того, что именно растет на участке, насколько он солнечный и какой вид вы хотите добиться.

Камни и гравий хорошо подходят для минималистичных композиций и не требуют регулярной замены. В то же время на очень солнечных участках, особенно при использовании темного материала, они могут сильно нагреваться.

подходят для минималистичных композиций и не требуют регулярной замены. В то же время на очень солнечных участках, особенно при использовании темного материала, они могут сильно нагреваться. Кора и древесная щепа имеют естественный вид и подходят для деревьев, кустарников и многих многолетних растений. Однако такое покрытие постепенно разлагается, поэтому его придется время от времени пополнять.

Для очень жарких и солнечных мест стоит обратить внимание на светлые материалы, которые обычно нагреваются меньше, чем темные. В то же время при мульчировании важно не засыпать материалом основание растения вплотную. Вокруг стволов, побегов и корневой шейки лучше оставлять небольшое пространство, чтобы избежать чрезмерного скопления влаги и возможного загнивания.

Таким образом, мульчирование может стать простым способом помочь саду легче пережить летнюю жару. А использование камней, гравия или органических материалов позволит не только защитить почву, но и придать участку более аккуратный и продуманный вид.