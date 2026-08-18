Не робіть цього зі своїм садом: 4 звички, які можуть зіпсувати рослини

Догляд за садом здається справою, де все давно відомо: коли поливати, що обрізати, чим удобрювати та як готувати рослини до зими. Проте деякі звичні правила насправді не такі однозначні, як здається, а окремі з них можуть навіть нашкодити рослинам.

Видання Good Housekeeping зібрало найпоширеніші міфи, які експерти радять переосмислити.

Які міфи вже не актуальні?

Міф №1: рослини потрібно поливати щодня

Надмірний полив може бути не менш шкідливим, ніж нестача води. Важливо враховувати тип рослини, погоду та стан ґрунту. Замість того щоб щодня потроху зволожувати землю, краще стежити за її вологістю та за потреби давати рослинам достатню кількість води.



Не всі рослини варто поливати щодня / Фото Unsplash

Міф №2: чим більше добрив – тим краще

Рослині потрібна певна кількість поживних речовин, але додаткова порція не обов'язково означає швидший ріст. Перед внесенням добрив варто враховувати потреби конкретної культури та рекомендації виробника.

Міф №3: усі комахи в саду – шкідники

Це одна з найпоширеніших помилок. У саду живуть не лише комахи, які пошкоджують рослини. Сонечка, бджоли, золотоочки та деякі інші види можуть бути корисними – вони запилюють рослини або полюють на шкідників. Тому перш ніж обробляти сад засобом від комах, варто спочатку визначити, з ким саме ви маєте справу.



Які міфи вже не актуальні / Фото Unsplash

Міф №4: восени потрібно повністю прибрати сад

Ідеально чисті клумби не завжди є найкращим варіантом для природи. Опале листя, сухі стебла та залишки рослин можуть бути **укриттям для корисних комах узимку**. Тому частину рослинних решток можна залишати до весни, а не прибирати все до останнього листочка. ([Good Housekeeping]

Головний висновок експертів простий: більше догляду не завжди означає кращий результат. Надмірний полив, добрива, обрізання чи прибирання можуть створювати проблеми там, де їх спочатку не було.