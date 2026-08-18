Издание Good Housekeeping собрало самые распространенные мифы, которые эксперты советуют переосмыслить.

Какие мифы уже не актуальны?

Миф №1: растения нужно поливать каждый день

Чрезмерный полив может быть не менее вреден, чем недостаток воды. Важно учитывать тип растения, погоду и состояние почвы. Вместо того чтобы ежедневно понемногу увлажнять землю, лучше следить за ее влажностью и при необходимости давать растениям достаточное количество воды.



Не все растения стоит поливать ежедневно / Фото Unsplash

Миф №2: почему больше удобрений – тем лучше

Растению требуется определенное количество питательных веществ, но дополнительная порция не обязательно означает более быстрый рост. Перед внесением удобрений следует учитывать потребности конкретной культуры и рекомендации производителя.

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Миф №3: все насекомые в саду – вредители

Это одно из самых распространенных заблуждений. В саду обитают не только насекомые, которые повреждают растения. Божьи коровки, пчелы, золотоочки и некоторые другие виды могут быть полезными – они опыляют растения или охотятся на вредителей. Поэтому прежде чем обрабатывать сад средством от насекомых, стоит сначала определить, с кем именно вы имеете дело.



Какие мифы уже не актуальны / Фото Unsplash

Миф №4: осенью нужно полностью убрать сад

Идеально чистые клумбы не всегда являются лучшим вариантом для природы. Опавшие листья, сухие стебли и остатки растений могут служить **убежищем для полезных насекомых зимой**. Поэтому часть растительных остатков можно оставлять до весны, а не убирать все до последнего листочка. ([Good Housekeeping]

Главный вывод экспертов прост: больше ухода не всегда означает лучший результат. Чрезмерный полив, удобрения, обрезка или уборка могут создавать проблемы там, где их изначально не было.