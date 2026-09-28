Дачники розкрили осінній секрет: що посадити після картоплі замість бур'янів

Після збирання картоплі грядки не варто залишати порожніми до весни. Один із варіантів осіннього посіву – біла гірчиця. Її використовують як сидерат, щоб захистити землю від ерозії, стримати ріст бур'янів і збагатити ґрунт органічною масою.

Канадські дослідження показали, що гірчиця і гречка, використані в сівозміні, можуть зменшувати пошкодження картоплі дротяником.

Навіщо сіяти гірчицю після картоплі?

Біла гірчиця швидко сходить і нарощує зелену масу. Її коріння допомагає розпушувати ґрунт, а після скошування рослинні рештки стають додатковим джерелом органіки. Сидерати також допомагають захистити ділянку від ерозії та не дають їй заростати бур'янами. Водночас не варто розраховувати, що сама лише гірчиця повністю знищить дротяника або позбавить ґрунт усіх хвороб.

Як правильно посіяти гірчицю восени?

Після збирання картоплі потрібно прибрати з грядки бадилля та бур'яни. Потім землю розпушують, рівномірно розсипають насіння гірчиці й загортають його граблями. Якщо осінь суха, посіви бажано полити.

За сприятливих умов гірчиця сходить досить швидко – перші паростки можуть з'явитися вже за кілька днів. Для посіву часто орієнтуються на норму близько 200 грамів насіння на 100 квадратних метрів. Однак точну кількість варто уточнити на упаковці, адже вона залежить від сорту та рекомендацій виробника.

Що можна посадити після картоплі на городі / Фото Unsplash

Що робити з гірчицею перед зимою?

Не потрібно чекати, поки гірчиця зацвіте й утворить насіння. Її скошують до цвітіння, а зелену масу залишають на поверхні ґрунту як мульчу або неглибоко загортають у землю. Такий спосіб дає змогу повернути частину органічної речовини в ґрунт і прикрити його поверхню на період холодів.

Після сидерату на ділянці можна вирощувати:

моркву,

буряк,

цибулю та інші овочеві культури.

Водночас картоплю не варто повертати на те саме місце одразу наступного сезону. Щоб підтримувати родючість ґрунту та зменшувати ризик накопичення збудників хвороб і шкідників, важливо дотримуватися сівозміни й чергувати культури на грядках.