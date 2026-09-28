Канадские исследования показали, что горчица и гречиха, используемые в севообороте, могут снижать ущерб, наносимый картофелю проволочником.

Зачем сеять горчицу после картофеля?

Белая горчица быстро всходит и наращивает зеленую массу. Ее корни помогают разрыхлять почву, а после скашивания растительные остатки становятся дополнительным источником органики. Сидераты также помогают защитить участок от эрозии и не дают ему зарастать сорняками. В то же время не стоит рассчитывать, что одна только горчица полностью уничтожит проволочника или избавит почву от всех болезней.

Как правильно посеять горчицу осенью?

После сбора картофеля нужно убрать с грядки ботву и сорняки. Затем землю рыхлят, равномерно рассыпают семена горчицы и заделывают их граблями. Если осень сухая, посевы желательно полить.

При благоприятных условиях горчица всходит довольно быстро – первые ростки могут появиться уже через несколько дней. Для посева часто ориентируются на норму около 200 граммов семян на 100 квадратных метров. Однако точное количество стоит уточнить на упаковке, ведь оно зависит от сорта и рекомендаций производителя.

Что можно посадить после картофеля на огороде / Фото Unsplash

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Что делать с горчицей перед зимой?

Не нужно ждать, пока горчица зацветет и сформирует семена. Ее скашивают до цветения, а зеленую массу оставляют на поверхности почвы в качестве мульчи или неглубоко заделывают в землю. Такой способ позволяет вернуть часть органического вещества в почву и прикрыть ее поверхность на период холодов.

После сидерата на участке можно выращивать:

морковь,

свеклу,

лук и другие овощные культуры.

В то же время картофель не стоит возвращать на то же место сразу в следующем сезоне. Чтобы поддерживать плодородие почвы и снижать риск накопления возбудителей болезней и вредителей, важно соблюдать севооборот и чередовать культуры на грядках.