Останній шанс цього сезону: що посадити на городі перед холодами

Попри поширену думку, вересень не означає завершення сезону на городі. Навпаки, для багатьох культур саме початок осені може стати ідеальним часом для посіву. Поки ґрунт ще зберігає літнє тепло, а виснажлива спека поступово відступає, на грядках можна виростити новий урожай до настання стійких морозів.

Експерти Epic Gardening у своєму відео назвали культури, які добре підходять для осіннього вирощування та можуть дати врожай уже найближчими тижнями.

Чому не варто чекати справжньої осені?

Головна помилка городників – відкладати посів до моменту, коли на вулиці вже стало по-справжньому холодно. Восени світловий день швидко скорочується, через що рослини розвиваються повільніше.

Експерт Epic Gardening Жак наголошує, що частину культур для осіннього врожаю бажано починати вирощувати ще наприкінці літа.

Якщо ви зачекаєте до осені, тривалість світлового дня скоротиться, і ваші рослини просто не встигнуть дозріти настільки, щоб дати справжній урожай до настання справжньої зими,

– пояснив він.

Саме тому у вересні варто обирати культури, які швидко ростуть і добре переносять прохолодніші умови.



Експерти радять посадити броколі на городі / Фото Unsplash

Що посадити вже зараз?

Одним із варіантів для осіннього городу експерти називають кайлан, або китайське броколі. Ця культура добре переносить мінливу температуру і може продовжувати рости навіть тоді, коли літо ще не поспішає остаточно відступати.

Для традиційного броколі також важливо правильно підібрати сорт. Серед варіантів для перехідного сезону експерти назвали:

Bell Star – добре переносить тепліші умови,

Burgundy – здатний адаптуватися до мінливої погоди.

Для осіннього вирощування можна спробувати й цвітну капусту. Експерт радить сорт Twister, особливістю якого є листя, що природно прикриває головку рослини. Це допомагає захистити ніжну частину цвітної капусти від надмірного сонячного проміння.

Втім, городникам варто пам'ятати: строки посадки потрібно коригувати залежно від регіону. Там, де перші заморозки приходять раніше, краще використовувати вже готову розсаду, а не починати вирощування з насіння.