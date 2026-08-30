Эксперты Epic Gardening в своем видео назвали культуры, которые хорошо подходят для осеннего выращивания и могут дать урожай уже в ближайшие недели.
Почему не стоит ждать настоящей осени?
Главная ошибка огородников – откладывать посев до того момента, когда на улице уже стало по-настоящему холодно. Осенью световой день быстро сокращается, поэтому растения развиваются медленнее.
Эксперт Epic Gardening Жак подчеркивает, что часть культур для осеннего урожая желательно начинать выращивать еще в конце лета.
Если вы подождете до осени, продолжительность светового дня сократится, и ваши растения просто не успеют созреть настолько, чтобы дать настоящий урожай до наступления настоящей зимы,
– пояснил он.
Именно поэтому в сентябре стоит выбирать культуры, которые быстро растут и хорошо переносят более прохладные условия.
Эксперты советуют посадить брокколи на огороде / Фото Unsplash
Что посадить уже сейчас?
Одним из вариантов для осеннего огорода эксперты называют кайлан, или китайскую брокколи. Эта культура хорошо переносит перепады температуры и может продолжать расти даже тогда, когда лето еще не спешит окончательно уходить.
Для традиционной брокколи также важно правильно подобрать сорт. Среди вариантов для переходного сезона эксперты назвали:
- Bell Star – хорошо переносит более теплые условия,
- Burgundy – способен адаптироваться к переменчивой погоде.
Для осеннего выращивания можно попробовать и цветную капусту. Эксперт рекомендует сорт Twister, особенностью которого является листва, естественным образом прикрывающая кочан растения. Это помогает защитить нежную часть цветной капусты от чрезмерного солнечного излучения.
Впрочем, огородникам стоит помнить: сроки посадки нужно корректировать в зависимости от региона. Там, где первые заморозки наступают раньше, лучше использовать уже готовую рассаду, а не начинать выращивание с семян.