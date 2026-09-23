Радіатори грітимуть краще: що потрібно зробити перед початком опалюваного сезону

З настанням холодів у домівках знову почнуть вмикати опалення. Однак перш ніж запускати систему на повну потужність, варто перевірити батареї: іноді вони погано гріють не через несправність, а через повітря всередині.

Є простий спосіб усунути цю проблему самостійно та підготувати радіатори до опалювального сезону, – розповідає The Guardian.

Як зрозуміти, що радіатор потрібно прокачати?

Про наявність повітря в радіаторі можуть свідчити кілька характерних ознак. Зокрема:

батарея може залишатися холодною навіть після ввімкнення опалення ,

, видавати булькаючі звуки.

нерівномірне нагрівання.

Якщо верхня частина радіатора залишається холодною, а нижня приблизно через 15 хвилин після запуску опалення стає теплою, причиною може бути повітряна кишеня. Повітря перешкоджає нормальній циркуляції гарячої води, через що батарея не прогрівається належним чином.

У такому разі може допомогти прокачування радіатора – процедура, під час якої з нього випускають зайве повітря.

Як правильно випустити повітря з радіатора?

Перед початком роботи потрібно підготувати спеціальний ключ для прокачування радіатора та старий рушник. Процедура складається з кількох кроків:

Увімкніть опалення на повну потужність і зачекайте кілька хвилин, щоб радіатори нагрілися. Перевірте, які ділянки батарей залишаються холодними, після чого вимкніть опалення. Дочекайтеся, поки радіатори охолонуть. Підставте рушник під випускний клапан, щоб зібрати воду. Вставте ключ у клапан і повільно поверніть його проти годинникової стрілки. Після цього має пролунати шипіння – так виходить повітря, яке накопичилося всередині радіатора.

Коли замість повітря з клапана почне виходити вода, його потрібно закрутити за годинниковою стрілкою. Після цього витріть залишки води рушником.



Що потрібно зробити з батареями перед початком опалюваного сезону / Фото Unsplash

В якому порядку прокачувати батареї?

Якщо в оселі потрібно випустити повітря з кількох радіаторів, рекомендується починати з батареї, яка розташована найдалі від котла. Після завершення процедури знову увімкніть опалення та перевірте, як прогріваються радіатори.

Приблизно через 10 хвилин після повторного ввімкнення опалення перевірте температуру батарей. Вони мають прогріватися рівномірно, без холодних ділянок у верхній частині. Якщо радіатор і надалі залишається холодним або нерівномірно нагрівається, причина може бути не лише в повітрі. У такому разі варто звернутися до фахівця, який перевірить систему опалення та визначить джерело проблеми.