Есть простой способ самостоятельно устранить эту проблему и подготовить радиаторы к отопительному сезону, – сообщает The Guardian.

Как понять, что радиатор нужно прокачать?

О наличии воздуха в радиаторе могут свидетельствовать несколько характерных признаков. В частности:

батарея может оставаться холодной даже после включения отопления ,

, издавать булькающие звуки.

неравномерный нагрев.

Если верхняя часть радиатора остается холодной, а нижняя примерно через 15 минут после запуска отопления становится теплой, причиной может быть воздушный карман. Воздух препятствует нормальной циркуляции горячей воды, из-за чего батарея не прогревается должным образом.

В таком случае может помочь прокачка радиатора – процедура, во время которой из него выпускают лишний воздух.

Как правильно выпустить воздух из радиатора?

Перед началом работы необходимо подготовить специальный ключ для стравливания воздуха из радиатора и старое полотенце. Процедура состоит из нескольких шагов:

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Включите отопление на полную мощность и подождите несколько минут, чтобы радиаторы нагрелись. Проверьте, какие участки батарей остаются холодными, после чего выключите отопление. Дождитесь, пока радиаторы остынут. Подставьте полотенце под сливной клапан, чтобы собрать воду. Вставьте ключ в клапан и медленно поверните его против часовой стрелки. После этого должен раздаться шипение – так выходит воздух, накопившийся внутри радиатора.

Когда вместо воздуха из клапана начнет вытекать вода, его нужно закрутить по часовой стрелке. После этого вытрите остатки воды полотенцем.



Что нужно сделать с батареями перед началом отопительного сезона / Фото Unsplash

В каком порядке прокачивать батареи?

Если в доме нужно выпустить воздух из нескольких радиаторов, рекомендуется начинать с батареи, расположенной дальше всего от котла. После завершения процедуры снова включите отопление и проверьте, как прогреваются радиаторы.

Примерно через 10 минут после повторного включения отопления проверьте температуру батарей. Они должны прогреваться равномерно, без холодных участков в верхней части. Если радиатор по-прежнему остается холодным или нагревается неравномерно, причина может заключаться не только в воздухе. В таком случае стоит обратиться к специалисту, который проверит систему отопления и определит источник проблемы.