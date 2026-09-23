Есть простой способ самостоятельно устранить эту проблему и подготовить радиаторы к отопительному сезону, – сообщает The Guardian.

Как понять, что радиатор нужно прокачать?

О наличии воздуха в радиаторе могут свидетельствовать несколько характерных признаков. В частности:

  • батарея может оставаться холодной даже после включения отопления,
  • издавать булькающие звуки.
  • неравномерный нагрев.

Если верхняя часть радиатора остается холодной, а нижняя примерно через 15 минут после запуска отопления становится теплой, причиной может быть воздушный карман. Воздух препятствует нормальной циркуляции горячей воды, из-за чего батарея не прогревается должным образом.

В таком случае может помочь прокачка радиатора – процедура, во время которой из него выпускают лишний воздух.

Как правильно выпустить воздух из радиатора?

Перед началом работы необходимо подготовить специальный ключ для стравливания воздуха из радиатора и старое полотенце. Процедура состоит из нескольких шагов:

Топливо
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  1. Включите отопление на полную мощность и подождите несколько минут, чтобы радиаторы нагрелись.
  2. Проверьте, какие участки батарей остаются холодными, после чего выключите отопление.
  3. Дождитесь, пока радиаторы остынут.
  4. Подставьте полотенце под сливной клапан, чтобы собрать воду.
  5. Вставьте ключ в клапан и медленно поверните его против часовой стрелки. После этого должен раздаться шипение – так выходит воздух, накопившийся внутри радиатора.

Когда вместо воздуха из клапана начнет вытекать вода, его нужно закрутить по часовой стрелке. После этого вытрите остатки воды полотенцем.


Что нужно сделать с батареями перед началом отопительного сезона / Фото Unsplash

В каком порядке прокачивать батареи?

Если в доме нужно выпустить воздух из нескольких радиаторов, рекомендуется начинать с батареи, расположенной дальше всего от котла. После завершения процедуры снова включите отопление и проверьте, как прогреваются радиаторы.

Примерно через 10 минут после повторного включения отопления проверьте температуру батарей. Они должны прогреваться равномерно, без холодных участков в верхней части. Если радиатор по-прежнему остается холодным или нагревается неравномерно, причина может заключаться не только в воздухе. В таком случае стоит обратиться к специалисту, который проверит систему отопления и определит источник проблемы.