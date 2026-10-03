Подовжувачі залишаться в минулому: яке рішення змінює сучасні оселі

Подовжувач, що тягнеться через усю кімнату, ще недавно був звичною частиною побуту. Якщо розетка була далеко від письмового столу, дивана чи лампи, без нього було складно обійтися. Однак підхід до організації електромережі в сучасних оселях поступово змінюється.

Чому зараз можна забути про звичні подовжувачі – розповіли експерти Startlap.

Що пропонують експерти?

Одним із практичних рішень стали розетки, вбудовані просто в підлогу. Спеціальна монтажна коробка з кришкою дає змогу підключити лампу, ноутбук або зарядний пристрій біля дивана чи столика, навіть якщо вони стоять посеред кімнати. Коли розеткою не користуються, кришка закривається, тому вона залишається майже непомітною та не створює візуального безладу.

Як позбутися дротів біля робочого столу?

Для домашніх офісів зручним рішенням стали блоки з розетками, вбудовані безпосередньо у стільницю. Вони можуть висуватися або відкриватися після натискання на кришку. У таких модулях іноді передбачені не лише звичайні розетки, а й USB-роз'єми.

Завдяки цьому ноутбук, телефон чи настільну лампу можна підключити безпосередньо біля робочого місця. Кабелі від монітора та іншої техніки при цьому можна провести під стільницею через спеціальні отвори.



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Де заховати розетку в спальні?

Розетки дедалі частіше інтегрують і в меблі. Їх можуть встановлювати збоку або зверху приліжкової тумбочки, а іноді навіть усередині шухляди. Таке рішення особливо зручне для заряджання смартфона: не потрібно шукати розетку за ліжком або залишати кабель на підлозі.

Яке рішення використовують на кухні?

На кухні популярності набувають висувні розетки, інтегровані у стільницю. У складеному вигляді вони майже непомітні, а за потреби блок можна підняти й отримати доступ одразу до кількох роз'ємів. До них зручно підключати блендер, міксер, тостер та іншу техніку. Водночас під час монтажу необхідно дотримуватися вимог безпеки: розетки не варто розміщувати біля мийки, а встановлення має відповідати інструкції виробника.

Звісно, повністю відмовлятися від подовжувачів поки що не варто. Вони залишаються корисними, коли потрібно тимчасово підключити техніку, переставити меблі або встановити святкові гірлянди. Але якщо подовжувач постійно лежить через кімнату й до нього регулярно підключають техніку, це може бути сигналом, що електромережу варто перепланувати.