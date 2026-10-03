Почему сейчас можно забыть о привычных удлинителях – рассказали эксперты Startlap.

Что предлагают эксперты?

Одним из практичных решений стали розетки, встроенные прямо в пол. Специальная монтажная коробка с крышкой позволяет подключить лампу, ноутбук или зарядное устройство возле дивана или столика, даже если они стоят посреди комнаты. Когда розеткой не пользуются, крышка закрывается, поэтому она остается почти незаметной и не создает визуального беспорядка.

Как избавиться от проводов возле рабочего стола?

Для домашних офисов удобным решением стали блоки с розетками, встроенные непосредственно в столешницу. Они могут выдвигаться или открываться после нажатия на крышку. В таких модулях иногда предусмотрены не только обычные розетки, но и USB-разъемы.

Благодаря этому ноутбук, телефон или настольную лампу можно подключить прямо у рабочего места. Кабели от монитора и другой техники при этом можно провести под столешницей через специальные отверстия.



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Где спрятать розетку в спальне?

Розетки все чаще интегрируют и в мебель. Их могут устанавливать сбоку или сверху прикроватной тумбочки, а иногда даже внутри ящика. Такое решение особенно удобно для зарядки смартфона: не нужно искать розетку за кроватью или оставлять кабель на полу.

Какое решение используют на кухне?

На кухне набирают популярность выдвижные розетки, встроенные в столешницу. В сложенном виде они почти незаметны, а при необходимости блок можно поднять и получить доступ сразу к нескольким разъемам. К ним удобно подключать блендер, миксер, тостер и другую технику. При этом во время монтажа необходимо соблюдать требования безопасности: розетки не следует размещать возле мойки, а установка должна соответствовать инструкции производителя.

Конечно, полностью отказываться от удлинителей пока не стоит. Они остаются полезными, когда нужно временно подключить технику, переставить мебель или установить праздничные гирлянды. Но если удлинитель постоянно лежит через всю комнату и к нему регулярно подключают технику, это может быть сигналом о том, что электросеть стоит перепланировать.