Троянди можуть не пережити зиму: чим їх категорично не можна вкривати

Підготовка троянд до зими – важливий етап, від якого залежить здоров'я кущів і їхнє весняне цвітіння. Неправильне укриття може не захистити рослину від морозу, а навпаки – спричинити її загнивання.

Досвідчена садівниця Катерина з ютуб-каналу "Заміські будні" розповіла, як правильно підготувати троянди до холодів та яких помилок варто уникати.

Перед укриттям із троянд рекомендують видалити всі бутони. Якщо залишити їх на кущі, рослина продовжуватиме витрачати поживні речовини на формування насіння замість підготовки до зими. Не менш важливо повністю прибрати листя.

Під укриттям воно може віддавати вологу, гнити та створювати сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань. Листя потрібно зривати обережно, рухом вниз. Якщо тягнути його вбік або вгору, можна пошкодити бруньки, з яких навесні мають з'явитися нові пагони.

Чи варто сильно обрізати троянди восени?

Кардинальна осіння обрізка може нашкодити кущам. За словами садівниці, перед зимою краще мінімально втручатися в рослину. Свіжі зрізи стають додатковими місцями для проникнення грибкових інфекцій, а сама рослина втрачає частину природного захисту. Формувальну обрізку троянд краще залишити на весну.

Що зробити з трояндами восени / Фото Unsplash

Який матеріал найкраще захищає крону?

Для укриття надземної частини троянд садівниця радить використовувати спанбонд щільністю 50 – 60 грамів на метр квадратний. Він пропускає повітря та водяну пару, водночас допомагаючи зберігати тепло. Важливо не створювати навколо куща повністю герметичну конструкцію: надлишок вологи під укриттям може бути не менш небезпечним, ніж мороз.

Чим утеплити основу куща?

Для захисту кореневої частини можна використовувати кілька матеріалів:

солому – вона легка, не злежується та добре утримує тепло;

хвою – природний матеріал, який не швидко гниє та може відлякувати гризунів;

сухе листя – зокрема дубове або кленове, яке повільно розкладається;

верховий торф – легкий і пухкий матеріал, придатний для утеплення основи куща.

Які помилки можуть зіпсувати зимівлю троянд?

Головні ризики – залишене під укриттям вологе листя, надмірна осіння обрізка та використання матеріалів, які погано пропускають повітря. Тому перед зимою троянди варто ретельно очистити від листя та бутонів, уникати радикальної обрізки й обирати повітропроникне укриття.

Головне завдання – не просто захистити кущ від морозу, а зберегти сухе та достатньо провітрюване середовище до весни.