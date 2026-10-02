Опытная садовница Екатерина с YouTube-канала "Загородные будни" рассказала, как правильно подготовить розы к холодам и каких ошибок следует избегать.

Перед укрытием с роз рекомендуется удалить все бутоны. Если оставить их на кусте, растение будет продолжать тратить питательные вещества на образование семян вместо подготовки к зиме. Не менее важно полностью убрать листья.

Под укрытием они могут отдавать влагу, гнить и создавать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний. Листья нужно срывать осторожно, движением вниз. Если тянуть их в сторону или вверх, можно повредить почки, из которых весной должны появиться новые побеги.

Стоит ли сильно обрезать розы осенью?

Кардинальная осенняя обрезка может навредить кустам. По словам садовницы, перед зимой лучше минимально вмешиваться в жизнь растения. Свежие срезы становятся дополнительными местами для проникновения грибковых инфекций, а само растение теряет часть естественной защиты. Формирующую обрезку роз лучше оставить на весну.

Что делать с розами осенью / Фото Unsplash

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Какой материал лучше всего защищает крону?

Для укрытия надземной части роз садовница советует использовать спанбонд плотностью 50–60 грамм на квадратный метр. Он пропускает воздух и водяной пар, одновременно помогая сохранять тепло. Важно не создавать вокруг куста полностью герметичную конструкцию: избыток влаги под укрытием может быть не менее опасен, чем мороз.

Чем утеплить основание куста?

Для защиты корневой системы можно использовать несколько материалов:

солому – она легкая, не слеживается и хорошо удерживает тепло;

хвою – природный материал, который не быстро гниет и может отпугивать грызунов;

сухую листву – в частности, дубовую или кленовую, которая медленно разлагается;

верховой торф – легкий и рыхлый материал, подходящий для утепления основания куста.

Какие ошибки могут испортить зимовку роз?

Основные риски – оставленные под укрытием влажные листья, чрезмерная осенняя обрезка и использование материалов, которые плохо пропускают воздух. Поэтому перед зимой розы следует тщательно очистить от листьев и бутонов, избегать радикальной обрезки и выбирать воздухопроницаемое укрытие.

Главная задача – не просто защитить куст от мороза, а сохранить сухую и достаточно проветриваемую среду до весны.