Цю дію не можна пропускати восени: що зробити з виноградом для щедрого врожаю

Осінній догляд за виноградом допомагає кущам пережити зиму та підготуватися до нового сезону. Після завершення плодоношення рослину потрібно обрізати, оглянути на наявність хвороб, за потреби провести обробку, забезпечити достатню кількість вологи та захистити від морозів.

Які роботи не варто відкладати – розкаже 24 Канал.

Що потрібно зробити з виноградом восени?

Перед настанням холодів садівникам варто:

обрізати лозу та сформувати плодові ланки;

видалити слабкі, пошкоджені та зайві пагони;

провести профілактичну обробку від хвороб і шкідників;

виконати вологозарядний полив, якщо ґрунт сухий;

укрити молоді та морозочутливі сорти.

Що потрібно зробити з виноградом восени / Фото Unsplash

Як правильно обрізати виноград?

Основну обрізку проводять після завершення листопаду, коли рослина переходить у стан спокою. Водночас не варто чекати сильних морозів, адже на холоді деревина стає крихкою. Під час обрізки залишають сильні, добре визрілі однорічні пагони, які наступного року дадуть новий приріст і врожай.

Слабкі, хворі та невизрілі частини видаляють. Важливо розуміти основні частини куща:

рукав – багаторічна основа;

плодова стрілка – довша лоза з вічками для майбутнього врожаю;

сучок заміщення – коротко обрізана лоза для формування нової плодової ланки.

Чи потрібно обробляти виноград?

Після обрізки кущі варто оглянути на ознаки хвороб і за потреби провести профілактичну обробку дозволеними засобами. Опале листя, ягоди та хворі рослинні рештки краще прибрати з виноградника. Якщо осінь була сухою, до промерзання ґрунту проводять вологозарядний полив.

Молоді кущі та сорти з низькою морозостійкістю перед зимою додатково вкривають. Правильна обрізка, очищення виноградника, достатня вологість ґрунту та своєчасне укриття допоможуть рослині безпечніше пережити холодний сезон.