Які роботи не варто відкладати – розкаже 24 Канал.
Що потрібно зробити з виноградом восени?
Перед настанням холодів садівникам варто:
- обрізати лозу та сформувати плодові ланки;
- видалити слабкі, пошкоджені та зайві пагони;
- провести профілактичну обробку від хвороб і шкідників;
- виконати вологозарядний полив, якщо ґрунт сухий;
- укрити молоді та морозочутливі сорти.
Що потрібно зробити з виноградом восени / Фото Unsplash
Як правильно обрізати виноград?
Основну обрізку проводять після завершення листопаду, коли рослина переходить у стан спокою. Водночас не варто чекати сильних морозів, адже на холоді деревина стає крихкою. Під час обрізки залишають сильні, добре визрілі однорічні пагони, які наступного року дадуть новий приріст і врожай.
Слабкі, хворі та невизрілі частини видаляють. Важливо розуміти основні частини куща:
- рукав – багаторічна основа;
- плодова стрілка – довша лоза з вічками для майбутнього врожаю;
- сучок заміщення – коротко обрізана лоза для формування нової плодової ланки.
Чи потрібно обробляти виноград?
Після обрізки кущі варто оглянути на ознаки хвороб і за потреби провести профілактичну обробку дозволеними засобами. Опале листя, ягоди та хворі рослинні рештки краще прибрати з виноградника. Якщо осінь була сухою, до промерзання ґрунту проводять вологозарядний полив.
Молоді кущі та сорти з низькою морозостійкістю перед зимою додатково вкривають. Правильна обрізка, очищення виноградника, достатня вологість ґрунту та своєчасне укриття допоможуть рослині безпечніше пережити холодний сезон.