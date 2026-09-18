Які роботи не варто відкладати – розкаже 24 Канал.

Що потрібно зробити з виноградом восени?

Перед настанням холодів садівникам варто:

обрізати лозу та сформувати плодові ланки;

видалити слабкі, пошкоджені та зайві пагони;

провести профілактичну обробку від хвороб і шкідників;

виконати вологозарядний полив, якщо ґрунт сухий;

укрити молоді та морозочутливі сорти.

Що потрібно зробити з виноградом восени / Фото Unsplash

Як правильно обрізати виноград?

Основну обрізку проводять після завершення листопаду, коли рослина переходить у стан спокою. Водночас не варто чекати сильних морозів, адже на холоді деревина стає крихкою. Під час обрізки залишають сильні, добре визрілі однорічні пагони, які наступного року дадуть новий приріст і врожай.

Слабкі, хворі та невизрілі частини видаляють. Важливо розуміти основні частини куща:

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рукав – багаторічна основа;

плодова стрілка – довша лоза з вічками для майбутнього врожаю;

сучок заміщення – коротко обрізана лоза для формування нової плодової ланки.

Чи потрібно обробляти виноград?

Після обрізки кущі варто оглянути на ознаки хвороб і за потреби провести профілактичну обробку дозволеними засобами. Опале листя, ягоди та хворі рослинні рештки краще прибрати з виноградника. Якщо осінь була сухою, до промерзання ґрунту проводять вологозарядний полив.

Молоді кущі та сорти з низькою морозостійкістю перед зимою додатково вкривають. Правильна обрізка, очищення виноградника, достатня вологість ґрунту та своєчасне укриття допоможуть рослині безпечніше пережити холодний сезон.