Викидали без жалю, а тепер шукають на барахолках: що знову стало модним в інтер'єрі

Мода циклічна – і дизайн інтер'єру не є винятком. Речі, які ще недавно вважали безнадійно застарілими та поспішали замінити на сучасні, у 2026 році знову повертаються до осель. Щоправда, тепер дизайнери використовують їх зовсім по-іншому.

Про те, які предмети з минулого знову стали бажаними в сучасних інтер'єрах, розповіли експерти Martha Stewart.

Чому старі речі знову повертаються в моду?

Після багатьох років домінування стриманого мінімалізму дизайнери дедалі частіше звертаються до більш виразних, декоративних і навіть трохи екстравагантних рішень. Те, що раніше могло здатися надто вигадливим, сьогодні використовують як яскравий акцент.

Головне правило – не перетворювати всю кімнату на копію інтер'єру з минулого, а грамотно поєднувати вінтажні елементи із сучасними.

Що саме повертається в моду?

Великі квіткові принти

Колись дивани та крісла з великими квітковими принтами асоціювалися зі старомодними інтер'єрами. Сьогодні ситуація змінюється. Великі квіти на тканинах повертаються як альтернатива однотонним і надто стриманим просторам. Дизайнери радять не покривати однаковим візерунком всю кімнату.

Достатньо одного виразного елемента – наприклад, крісла, дивана, штор або кількох декоративних подушок. Квітковий принт можна поєднувати з клітинкою, смужкою або однотонними матеріалами. Саме контраст робить таке рішення сучасним.



Квітковий принт виглядає стильно / Фото Unsplash

Склоблоки

Ті самі склоблоки, які багато хто пам'ятає з громадських будівель і старих ванних кімнат, знову повертаються в дизайн. Сьогодні їх використовують не лише через ностальгію. Склоблоки дозволяють пропускати природне світло, водночас зберігаючи приватність. Їх дедалі частіше застосовують:

для перегородок між зонами;

у ванних кімнатах;

для оформлення душових;

як незвичайний архітектурний акцент.

Щоб склоблоки не виглядали пережитком минулого, їх радять поєднувати з лаконічними меблями та простими сучасними матеріалами.



Склоблоки дозволяють пропускати природне світло / Фото Unsplash

Кришталеві люстри

Ще недавно масивну кришталеву люстру могли назвати надто пишною та несучасною. Тепер же дизайнери дедалі частіше роблять освітлення головним акцентом кімнати. Особливо ефектно кришталь виглядає на контрасті з мінімалістичним інтер'єром.

Масивна люстра поруч із простими меблями, сучасними картинами та стриманими стінами вже не виглядає випадковою річчю з минулого. Навпаки – вона може стати головною дизайнерською деталлю кімнати.

Особливо ефектно кришталь виглядає на контрасті з мінімалістичним інтер'єром / Фото Unsplash

Чи варто поспішати викидати старі речі?

Сучасні тенденції доводять: те, що сьогодні здається застарілим, завтра може перетворитися на бажаний вінтажний предмет. Однак дизайнери радять не намагатися повернути всі старі тренди одночасно. Один кришталевий світильник, акцентний квітковий принт або стіна зі склоблоків можуть виглядати цікаво і чудово доповнити інтер'єр.