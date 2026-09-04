О том, какие предметы из прошлого вновь стали востребованными в современных интерьерах, рассказали эксперты Martha Stewart.

Почему старые вещи снова возвращаются в моду?

После многих лет господства сдержанного минимализма дизайнеры все чаще обращаются к более выразительным, декоративным и даже немного экстравагантным решениям. Что раньше могло показаться слишком вычурным, сегодня используют как яркий акцент.

Главное правило – не превращать всю комнату в копию интерьера из прошлого, а грамотно сочетать винтажные элементы с современными.

Что именно возвращается в моду?

Большие цветочные принты

Когда-то диваны и кресла с большими цветочными принтами ассоциировались со старомодными интерьерами. Сегодня ситуация меняется. Большие цветы на тканях возвращаются как альтернатива однотонным и слишком сдержанным пространствам. Дизайнеры советуют не покрывать одинаковым узором всю комнату.

Достаточно одного выразительного элемента – например, кресла, дивана, штор или нескольких декоративных подушек. Цветочный принт можно сочетать с клеткой, полоской или однотонными материалами. Именно контраст делает такое решение современным.

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Цветочный принт выглядит стильно / Фото Unsplash

Стеклоблоки

Те самые стеклоблоки, которые многие помнят из общественных зданий и старых ванных комнат, снова возвращаются в дизайн. Сегодня их используют не только из-за ностальгии. Стеклоблоки пропускают естественный свет, при этом сохраняя уединение. Их все чаще применяют:

для перегородок между зонами;

в ванных комнатах;

для оформления душевых;

в качестве необычного архитектурного акцента.

Чтобы стеклоблоки не выглядели пережитком прошлого, их рекомендуют сочетать с лаконичной мебелью и простыми современными материалами.



Стеклоблоки пропускают естественный свет / Фото Unsplash

Хрустальные люстры

Еще недавно массивную хрустальную люстру можно было назвать слишком пышной и несовременной. Теперь же дизайнеры все чаще делают освещение главным акцентом комнаты. Особенно эффектно хрусталь смотрится на фоне минималистичного интерьера.

Массивная люстра рядом с простой мебелью, современными картинами и сдержанными стенами уже не выглядит случайной вещью из прошлого. Наоборот – она может стать главной дизайнерской деталью комнаты.

Особенно эффектно хрусталь смотрится на фоне минималистичного интерьера / Фото Unsplash

Стоит ли спешить выбрасывать старые вещи?

Современные тенденции доказывают: что сегодня кажется устаревшим, завтра может превратиться в желанный винтажный предмет. Однако дизайнеры советуют не пытаться вернуть все старые тренды сразу. Один хрустальный светильник, акцентный принт с цветами или стена из стеклоблоков могут выглядеть интересно и прекрасно дополнить интерьер.