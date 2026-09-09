Про громіздкі сушарки можна забути: який спосіб сушіння білизни повертається в моду

Ще кілька десятиліть тому білизну після прання сушили на мотузках, балконах і звичайних вішалках. З появою сушильних машин цей спосіб почав здаватися застарілим. Проте сьогодні він знову набирає популярності – тільки тепер у сучаснішій формі.

Як пише Blikk, класична білизняна мотузка не зникла, вона трансформувалася у сучасні настінні системи.

Чому настінні сушарки знову стають популярними?

Новий тренд – компактні настінні сушарки, які можна складати або висувати лише тоді, коли вони потрібні. Після використання конструкція практично не займає місця. Такі сушарки особливо зручні для невеликих квартир, ванних кімнат, балконів і лоджій, де важливий кожен вільний сантиметр.

На відміну від сушильної машини, настінна конструкція не потребує електроенергії. Це дозволяє не лише звільнити простір, а й зменшити витрати на електрику.

Чому підлогові сушарки відходять у минуле?

Звичайна підлогова сушарка може займати чимало місця та постійно стояти посеред кімнати. Її доводиться складати й розкладати, а під час сушіння вона може заважати пересуватися помешканням. Настінна модель вирішує цю проблему: розклав – висушив білизну – склав і звільнив простір.



Новий тренд – компактні настінні сушарки / Фото Unsplash

Чи можна сушити речі у ванній?

Можна, але важливо подбати про вентиляцію. Велика кількість мокрої білизни підвищує вологість повітря, а це створює сприятливі умови для появи цвілі. Тому під час сушіння варто вмикати витяжку, провітрювати приміщення або, якщо є така можливість, переносити білизну на балкон чи надвір.

Перед покупкою варто врахувати:

кількість білизни,

доступний простір,

спосіб монтажу.

Для невеликої кількості речей може вистачити простої складної конструкції, а для великої родини краще обрати модель із кількома рівнями або довгими перекладинами. Схоже, мода на побутові речі рухається по колу: старий добрий спосіб сушіння повертається, але тепер він компактніший, непомітніший і краще пристосований до сучасних квартир.