Как пишет Blikk, классическая бельевая веревка не исчезла, она превратилась в современные настенные системы.

Почему настенные сушилки снова становятся популярными?

Новый тренд – компактные настенные сушилки, которые можно складывать или выдвигать только тогда, когда они нужны. После использования конструкция практически не занимает места. Таквые сушилки особенно удобны для небольших квартир, ванных комнат, балконов и лоджий, где важен каждый свободный сантиметр.

В отличие от сушильной машины, настенная конструкция не требует электроэнергии. Это позволяет не только освободить пространство, но и сократить расходы на электричество.

Почему напольные сушилки уходят в прошлое?

Обычная напольная сушилка может занимать немало места и постоянно стоять посреди комнаты. Ее приходится складывать и раскладывать, а во время сушки она может мешать передвигаться по квартире. Настенная модель решает эту проблему: разложил – высушил белье – сложил и освободил пространство.



Новый тренд – компактные настенные сушилки / Фото Unsplash

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Можно ли сушить вещи в ванной?

Можно, но важно позаботиться о вентиляции. Большое количество мокрого белья повышает влажность воздуха, а это создает благоприятные условия для появления плесени. Поэтому во время сушки стоит включать вытяжку, проветривать помещение или, если есть такая возможность, переносить белье на балкон или во двор.

Перед покупкой стоит учесть:

количество белья,

доступное пространство,

способ монтажа.

Для небольшого количества вещей может хватить простой складной конструкции, а для большой семьи лучше выбрать модель с несколькими уровнями или длинными перекладинами. Похоже, мода на бытовые вещи движется по кругу: старый добрый способ сушки возвращается, но теперь он более компактный, незаметный и лучше приспособлен к современным квартирам.