Не так, як в Україні: що європейці роблять зі своїми телевізорами

Телевізор довгий час був одним із головних предметів у вітальні, а в багатьох оселях його можна було побачити також на кухні чи в спальні. Проте звички європейців поступово змінюються: великий екран уже не вважається обов'язковою частиною кожної кімнати.

Як пише 4homeideas, телевізор не зникає з європейських домівок повністю, але його роль помітно змінюється.

Чому телевізор – більше не головний в оселі?

Одна з головних причин змін – інший спосіб споживання контенту. Молоді люди дедалі частіше дивляться серіали та фільми на стримінгових платформах, читають новини в інтернеті, а відео переглядають зі смартфона, планшета чи ноутбука. За таких умов великий телевізор перестає бути необхідністю.

Особливо це помітно в невеликих міських квартирах, де господарі намагаються максимально раціонально використовувати кожен квадратний метр. Якщо телевізор і залишається в оселі, його часто використовують саме для перегляду фільмів, ігор або стримінгових сервісів.

Чому телевізор ховають у вітальні?

Змінюється не лише спосіб перегляду контенту, а й саме ставлення до телевізора як до частини інтер'єру. Сучасні помешкання часто оформлюють у мінімалістичному стилі. Великий чорний екран на стіні або тумбі автоматично стає одним із головних акцентів кімнати. Тому телевізори намагаються інтегрувати в меблі, встановлювати на стіні або робити максимально непомітними.

У невеликих квартирах деякі мешканці взагалі відмовляються від великого екрана. Якщо більшість контенту вони споживають на ноутбуці, окрема телевізійна зона може просто не мати сенсу.



Чому телевізор – більше не головний в оселі / Фото Unsplash

А що європейці роблять із телевізором на кухні?

Телевізор на кухні – звичка, яка може зберігатися довше. Для багатьох людей кухня давно перестала бути виключно місцем для приготування їжі. Тут снідають, вечеряють, п'ють каву, спілкуються та проводять значну частину дня. Телевізор у такому випадку може працювати як фонове джерело новин, музики або відео.

Проте й тут поступово з'являється альтернатива. Смартфон або планшет дозволяє дивитися той самий контент, не займаючи частину кухонної стіни великим екраном. Пристрій можна поставити на стільницю або спеціальну підставку та прибрати після використання.

Помешкання без телевізора дедалі рідше сприймається як щось незвичайне, особливо серед молодих людей у великих європейських містах. Водночас віковий фактор залишається важливим. Старше покоління частіше зберігає традиційну звичку дивитися телевізійні програми та отримувати через нього новини. Тому зміни відбуваються поступово. Замість одного великого спільного екрана члени сім'ї дедалі частіше використовують власні пристрої – смартфони, планшети та ноутбуки.