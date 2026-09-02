Как пишет 4homeideas, телевизор не исчезает из европейских домов полностью, но его роль заметно меняется.

Почему телевизор больше не является главным в доме?

Одна из главных причин изменений – другой способ потребления контента. Молодые люди все чаще смотрят сериалы и фильмы на стриминговых платформах, читают новости в интернете, а видео просматривают со смартфона, планшета или ноутбука. В таких условиях большой телевизор перестает быть необходимостью.

Особенно это заметно в небольших городских квартирах, где хозяева стараются максимально рационально использовать каждый квадратный метр. Если телевизор и остается в доме, его часто используют именно для просмотра фильмов, игр или стриминговых сервисов.

Почему телевизор прячут в гостиной?

Меняется не только способ просмотра контента, но и само отношение к телевизору как к части интерьера. Современные квартиры часто оформляют в минималистичном стиле. Большой черный экран на стене или тумбе автоматически становится одним из главных акцентов комнаты. Поэтому телевизоры стараются интегрировать в мебель, устанавливать на стене или делать максимально незаметными.

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В небольших квартирах некоторые жильцы вообще отказываются от большого экрана. Если большую часть контента они потребляют на ноутбуке, отдельная телевизионная зона может просто не иметь смысла.



Почему телевизор больше не является главным в доме / Фото Unsplash

А что европейцы делают с телевизором на кухне?

Телевизор на кухне – привычка, которая может сохраняться дольше. Для многих людей кухня давно перестала быть исключительно местом для приготовления пищи. Здесь завтракают, ужинают, пьют кофе, общаются и проводят значительную часть дня. Телевизор в таком случае может работать как фоновый источник новостей, музыки или видео.

Однако и здесь постепенно появляется альтернатива. Смартфон или планшет позволяют смотреть тот же контент, не занимая часть кухонной стены большим экраном. Устройство можно поставить на столешницу или специальную подставку и убрать после использования.

Квартира без телевизора все реже воспринимается как нечто необычное, особенно среди молодых людей в больших европейских городах. В то же время возрастной фактор остается важным. Старшее поколение чаще сохраняет традиционную привычку смотреть телепередачи и получать через телевизор новости. Поэтому изменения происходят постепенно. Вместо одного большого общего экрана члены семьи все чаще используют собственные устройства – смартфоны, планшеты и ноутбуки.