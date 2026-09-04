Ця копійчана таблетка робить дива з помідорами: плоди стануть червоними та м'ясистими

Звичайна таблетка ацетилсаліцилової кислоти, яку багато хто знає як аспірин, може стати в нагоді на городі. Лише одна таблетка здатна зробити помідори червоними та соковитими.

Про такий спосіб розповів городник, блогер і автор YouTube-каналу Іван Саврій.

Чому ацетилсаліцилова кислота привернула увагу городників?

Ацетилсаліцилова кислота пов'язана із саліциловою кислотою – сполукою, яку активно досліджують у рослинництві. Наукові роботи показують, що саліцилова кислота може впливати на:

фізіологічні процеси томатів,

їхню стійкість до стресів,

урожайність і окремі показники якості плодів.

Саме тому подібні недорогі засоби давно викликають інтерес у дачників.

Як використовувати таблетку для помідорів?

Городники використовують ацетилсаліцилову кислоту для приготування слабкого розчину. Однак точну концентрацію варто добирати обережно, адже надлишок речовини може нашкодити рослинам.

Таблетку спочатку ретельно подрібнюють і розчиняють у невеликій кількості води, після чого отриманий розчин додають до більшого об'єму води. Засіб використовують для обробки рослин відповідно до рекомендацій автора методу.

Як використовувати таблетку для помідорів: дивіться відео

Чи справді помідори можуть стати червонішими та м'ясистішими?

Зауважимо, що саліцилова кислота дійсно здатна впливати на врожайність і деякі характеристики плодів томатів, зокрема їхню твердість та вміст біологічно активних речовин. Але результат залежить від сорту, умов вирощування, часу обробки та дозування.

Тому одна таблетка сама по собі не стане "чарівною паличкою". Для гарного врожаю помідорам, як і раніше, потрібні достатнє освітлення, правильний полив, збалансоване живлення та захист від хвороб.