Об этом способе рассказал огородник, блогер и автор YouTube-канала Иван Саврий.

Почему ацетилсалициловая кислота привлекла внимание садоводов?

Ацетилсалициловая кислота связана с салициловой кислотой – соединением, которое активно исследуется в растениеводстве. Научные работы показывают, что салициловая кислота может влиять на:

физиологические процессы томатов,

их устойчивость к стрессам,

урожайность и отдельные показатели качества плодов.

Именно поэтому подобные недорогие средства давно вызывают интерес у дачников.

Как использовать таблетку для помидоров?

Огородники используют ацетилсалициловую кислоту для приготовления слабого раствора. Однако точную концентрацию следует подбирать осторожно, ведь избыток вещества может нанести вред растениям.

Таблетку сначала тщательно измельчают и растворяют в небольшом количестве воды, после чего полученный раствор добавляют в больший объем воды. Средство используют для обработки растений в соответствии с рекомендациями автора метода.

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Как использовать таблетку для помидоров: смотрите видео

Действительно ли помидоры могут стать краснее и мясистее?

Отметим, что салициловая кислота действительно способна влиять на урожайность и некоторые характеристики плодов томатов, в частности их твердость и содержание биологически активных веществ. Но результат зависит от сорта, условий выращивания, времени обработки и дозировки.

Поэтому одна таблетка сама по себе не станет "волшебной палочкой". Для хорошего урожая помидорам, как и раньше, нужны достаточное освещение, правильный полив, сбалансированное питание и защита от болезней.