Ніколи не кладіть ламінат так: що радять дизайнери у 2026 році

У 2026 році звичне пряме укладання ламінату поступово поступається більш виразним рішенням. Один із головних трендів – ламінат, укладений "ялинкою".

Як пише The Spruce, такий спосіб нагадує дорогий паркет, але дозволяє створити схожий ефект без використання масивної деревини.

Чому "ялинка" знову в тренді?

Головна перевага такого укладання – зовнішній вигляд. Геометричний малюнок робить підлогу більш динамічною, додає інтер'єру глибини та може зробити кімнату затишнішою. Сучасний ламінат добре імітує натуральне дерево: виробники відтворюють текстуру, прожилки та різні відтінки деревини. Тому готове покриття може нагадувати класичний паркет, але коштувати дешевше.

Водночас "ялинка" сама стає помітним елементом інтер'єру. Тому її краще поєднувати зі стриманими стінами та меблями, щоб приміщення не виглядало перевантаженим.



Чому "ялинка" знову в тренді / Фото Unsplash

Як обрати ламінат?

Під час вибору важливо враховувати навантаження на підлогу.

Для спальні підійде стандартний варіант, а для коридору, вітальні чи квартири з дітьми та домашніми тваринами краще обирати більш зносостійке покриття.

підійде стандартний варіант, а для коридору, вітальні чи квартири з дітьми та домашніми тваринами краще обирати більш зносостійке покриття. Для житлових приміщень часто використовують ламінат класів стирання AC3 та AC4. Також варто звернути увагу на товщину планок. Варіанти 10 – 12 міліметрів зазвичай відчуваються стабільнішими під ногами та можуть краще поглинати звук.

Для кухні, передпокою та інших зон, де на підлогу може потрапляти вода, потрібно перевіряти характеристики конкретної моделі. Сам по собі ламінат не є водостійким.

Важливо! Перед монтажем слід переконатися, що обрана модель призначена саме для укладання "ялинкою".

Такий монтаж складніший за прямий, а основа підлоги має бути добре підготовлена. Таким чином можна сказати, що "ялинка" стає цікавим способом зробити інтер'єр виразнішим і додати йому ефекту дорогого паркету.