Как пишет The Spruce, этот способ напоминает дорогой паркет, но позволяет добиться похожего эффекта без использования массивной древесины.

Почему "елочка" снова в тренде?

Главное преимущество такой укладки – внешний вид. Геометрический рисунок делает пол более динамичным, придает интерьеру глубину и может сделать комнату уютнее. Современный ламинат хорошо имитирует натуральное дерево: производители воспроизводят текстуру, прожилки и различные оттенки древесины. Поэтому готовое покрытие может напоминать классический паркет, но стоить дешевле.

В то же время укладка "елочкой" сама по себе становится заметным элементом интерьера. Поэтому ее лучше сочетать со сдержанными стенами и мебелью, чтобы помещение не выглядело перегруженным.



Почему "елочка" снова в тренде / Фото Unsplash

Как выбрать ламинат?

При выборе важно учитывать нагрузку на пол.

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Для спальни подойдет стандартный вариант, а для коридора, гостиной или квартиры с детьми и домашними животными лучше выбирать более износостойкое покрытие.

стандартный вариант, а для коридора, гостиной или квартиры с детьми и домашними животными лучше выбирать более износостойкое покрытие. Для жилых помещений часто используют ламинат классов износостойкости AC3 и AC4. Также стоит обратить внимание на толщину планок. Варианты толщиной 10–12 миллиметров обычно кажутся более устойчивыми под ногами и могут лучше поглощать звук.

Для кухни, прихожей и других зон, где на пол может попадать вода, нужно проверять характеристики конкретной модели. Сам по себе ламинат не является водостойким.

Важно! Перед укладкой следует убедиться, что выбранная модель предназначена именно для укладки "елочкой".

Такая укладка сложнее прямой, а основа пола должна быть хорошо подготовлена. Таким образом, можно сказать, что "елочка" становится интересным способом сделать интерьер более выразительным и придать ему эффект дорогого паркета.