Не беріться за секатор у вересні: ці 5 рослин обрізка може залишити без квітів

Вересень для садівника може здаватися ідеальним часом, щоб привести ділянку до ладу перед зимою. Але з деякими рослинами поспішати із секатором не варто: осіння обрізка здатна позбавити їх квітів наступного року, а насіннєві головки та ягоди, які залишаються на рослинах, є важливим джерелом їжі для дикої природи.

Фахівці із садівництва назвали 5 поширених рослин, які у вересні краще не обрізати. Перелік опублікувало американське видання Martha Stewart.

Які рослини краще не чіпати у вересні?

Бузок: секатор може зрізати майбутні квіти

Бузок формує квіткові бруньки на наступний сезон задовго до весни. Тому сильна обрізка у вересні може видалити пагони з уже сформованими бруньками – і наступної весни кущ цвістиме значно слабше або взагалі не зацвіте. Оптимальним часом для обрізки бузку вважається період одразу після цвітіння.



Оптимальним часом для обрізки бузку вважається період одразу після цвітіння / Фото Unsplash

Гортензія: спочатку потрібно визначити її різновид

З гортензіями ситуація складніша, адже різні види формують квіткові бруньки у різний час. Крупнолисті та дуболисті гортензії цвітуть на старих пагонах і формують бруньки для наступного сезону ще в другій половині літа та восени. Сильна обрізка таких рослин восени може означати втрату цвітіння наступного року.

Водночас волотисті та деякі інші гортензії формують квіти на нових пагонах, тому для них правила обрізки відрізняються.



З гортензіями ситуація складніша, адже різні види формують квіткові бруньки у різний час / Фото Unsplash

Лоропеталум: осіння обрізка зменшить кількість квітів

Лоропеталум, або китайський ремінець-квітник, цвіте навесні на старій деревині. Якщо обрізати його у вересні, можна видалити частину пагонів, на яких наступного сезону мали б з'явитися квіти. Експертка з рослин Лінда Ватер рекомендує проводити обрізку після завершення весняного цвітіння. Осіння обрізка до того ж може стимулювати появу нового ніжного приросту, який буде вразливим до морозів.



Проводити обрізку після завершення весняного цвітіння / Фото Unsplash

Розмарин: збирати можна, сильно обрізати – ні

Розмарин є винятком із категоричного правила. Кілька гілочок для кухні або легке коригування форми у вересні не зашкодять рослині. А от сильну обрізку краще відкласти. Оптимальний період для більш серйозного формування розмарину – пізня весна або початок літа, після цвітіння, коли рослина активно росте й може швидше відновитися.



Розмарин є винятком із категоричного правила / Фото Unsplash

Айстри: не забирайте осінній нектар

Айстри належать до рослин, які цвітуть наприкінці сезону. Їхні квіти забезпечують нектаром запилювачів, а під час осінньої міграції – зокрема метеликів-монархів. Тому обрізка айстр улітку або на початку осені може просто позбавити комах важливого джерела їжі. Після завершення цвітіння сухі стебла та насіннєві головки теж не обов'язково одразу прибирати.



Айстри належать до рослин, які цвітуть наприкінці сезону / Фото Unsplash

Чому осіння обрізка іноді шкодить?

Є дві основні причини не поспішати із секатором.

Квіткові бруньки. Частина кущів закладає їх задовго до весни. Якщо обрізати рослину восени, разом із гілками можна видалити і майбутні квіти. Дика природа. Ягоди, насіння, сухі квіти та стебла – це не просто «неохайний» вигляд саду. Вони можуть бути їжею для птахів і місцем зимівлі комах.

Саме тому радить не проводити надмірне осіннє прибирання та залишати насіннєві головки й стебла до весни. Є й третій ризик: обрізка може стимулювати новий приріст у період, коли рослині вже варто готуватися до зими.