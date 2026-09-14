Специалисты по садоводству назвали 5 распространенных растений, которые в сентябре лучше не обрезать. Список опубликовало американское издание Martha Stewart.

Какие растения лучше не трогать в сентябре?

Сирень: секатор может срезать будущие цветы

Сирень формирует цветочные почки на следующий сезон задолго до весны. Поэтому сильная обрезка в сентябре может удалить побеги с уже сформировавшимися почками – и следующей весной куст будет цвести значительно слабее или вообще не зацветет. Оптимальным временем для обрезки сирени считается период сразу после цветения.



Оптимальным временем для обрезки сирени считается период сразу после цветения / Фото Unsplash

Гортензия: сначала нужно определить ее разновидность

С гортензиями ситуация сложнее, ведь разные виды формируют цветочные почки в разное время. Крупнолистные и дуболистные гортензии цветут на старых побегах и формируют почки для следующего сезона еще во второй половине лета и осенью. Сильная обрезка таких растений осенью может привести к потере цветения в следующем году.

В то же время метельчатые и некоторые другие гортензии образуют цветки на новых побегах, поэтому для них правила обрезки отличаются.

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С гортензиями ситуация сложнее, ведь разные виды формируют цветочные почки в разное время / Фото Unsplash

Лоропеталум: осенняя обрезка уменьшит количество цветов

Лоропеталум, или китайский ремешок-цветочник, цветет весной на старой древесине. Если обрезать его в сентябре, можно удалить часть побегов, на которых в следующем сезоне должны были бы появиться цветы. Эксперт по растениям Линда Ватер рекомендует проводить обрезку после завершения весеннего цветения. Осенняя обрезка к тому же может стимулировать появление нового нежного прироста, который будет уязвим к морозам.



Проводить обрезку после завершения весеннего цветения / Фото Unsplash

Розмарин: собирать можно, сильно обрезать – нет

Розмарин является исключением из категорического правила. Несколько веточек для кухни или легкая корректировка формы в сентябре не повредят растению. А вот сильную обрезку лучше отложить. Оптимальный период для более серьезной формировки розмарина – поздняя весна или начало лета, после цветения, когда растение активно растет и может быстрее восстановиться.



Розмарин – исключение из категоричного правила / Фото Unsplash

Айстры: не забирайте осенний нектар

Айстры относятся к растениям, цветущим в конце сезона. Их цветки обеспечивают нектаром опылителей, а во время осенней миграции – в частности, бабочек-монархов. Поэтому обрезка астр летом или в начале осени может просто лишить насекомых важного источника пищи. После завершения цветения сухие стебли и семенные головки тоже не обязательно сразу убирать.



Астры относятся к растениям, которые цветут в конце сезона / Фото Unsplash

Почему осенняя обрезка иногда вредит?

Есть две основные причины не спешить с секатором.

Цветочные почки. Часть кустов закладывает их задолго до весны. Если обрезать растение осенью, вместе с ветками можно удалить и будущие цветки. Дикая природа. Ягоды, семена, сухие цветки и стебли – это не просто "неухоженный" вид сада. Они могут служить пищей для птиц и местом зимовки насекомых.

Именно поэтому рекомендуется не проводить чрезмерную осеннюю уборку и оставлять семенные головки и стебли до весны. Есть и третий риск: обрезка может стимулировать новый прирост в период, когда растению уже пора готовиться к зиме.