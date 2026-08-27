Чому у вас дозрівають лише маленькі кавуни: городниця розкрила секрет

Великі й соковиті кавуни на власній грядці – мрія багатьох городників. Та іноді рослина активно розростається, утворює багато зав'язей, а в результаті плоди залишаються невеликими.

Як пояснює досвідчена садівниця з інстаграм-акаунту korusni_korusnosti, одна з причин може критися у неправильному формуванні батогів.

Скільки зав'язей залишати на кущі?

За словами городниці, рослина не може однаково добре забезпечити поживними речовинами необмежену кількість плодів. Тому зайві зав'язі варто своєчасно видаляти:

для середньоплідних сортів вона рекомендує залишати приблизно 3 – 5 зав'язей,

а для великоплідних – лише 1 – 2 плоди.

Такий підхід має сенс: фахівці з університетських аграрних служб також зазначають, що зменшення кількості плодів на рослині може спрямувати більше ресурсів на ті кавуни, які залишилися, і допомогти їм вирости більшими. Для великоплідних сортів часто рекомендують залишати лише кілька добре сформованих плодів.

Чому у вас дозрівають лише маленькі кавуни: дивіться відео

Навіщо прищіпувати батоги?

Ще один важливий етап – правильне прищіпування батога. Коли рослина продовжує активно нарощувати пагони та листя, значна частина її ресурсів витрачається саме на зелену масу. Садівниця радить своєчасно формувати рослину, щоб зупинити зайвий ріст і спрямувати сили на розвиток уже сформованих плодів.

Втім, з обрізуванням не варто перестаратися. Здорове листя необхідне кавуну для фотосинтезу, тому бездумно видаляти всі пагони не слід. Фахівці радять насамперед прибирати деформовані або пошкоджені плоди та контролювати кількість зав'язей.

Що ще впливає на розмір кавунів?

Формування – не єдиний фактор. Для великих плодів кавунам також потрібні:

достатня кількість сонця;

регулярний і рівномірний полив;

поживний ґрунт;

достатньо місця для розвитку батогів.

Особливо важливо не допускати сильного пересихання ґрунту в період наливу плодів – нестача вологи може негативно вплинути на їхній розмір. Отже, якщо кавуни на грядці щоразу виростають маленькими, можливо, проблема не лише в сорті чи погоді. Іноді рослині просто потрібно допомогти правильно розподілити свої сили – залишити менше плодів і не дозволяти батогам безконтрольно розростатися.