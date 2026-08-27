Как объясняет опытная садовница из аккаунта инстаграма korusni_korusnosti, одна из причин может заключаться в неправильном формировании побегов.

Сколько завязей оставлять на кусте?

По словам садовода, растение не может одинаково хорошо обеспечить питательными веществами неограниченное количество плодов. Поэтому лишние завязи следует своевременно удалять:

для среднеплодных сортов она рекомендует оставлять примерно 3 – 5 завязей,

а для крупноплодных – всего 1 – 2 плода.

Такой подход имеет смысл: специалисты из университетских аграрных служб также отмечают, что уменьшение количества плодов на растении может направить больше ресурсов на те арбузы, которые остались, и помочь им вырасти крупнее. Для крупноплодных сортов часто рекомендуют оставлять лишь несколько хорошо сформировавшихся плодов.

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Зачем прищипывать побеги?

Еще один важный этап – правильное прищипывание побегов. Когда растение продолжает активно наращивать побеги и листья, значительная часть его ресурсов тратится именно на зеленую массу. Садовод советует своевременно формировать растение, чтобы остановить излишний рост и направить силы на развитие уже сформировавшихся плодов.

Впрочем, с обрезкой не стоит переусердствовать. Здоровая листва необходима арбузу для фотосинтеза, поэтому бездумно удалять все побеги не следует. Специалисты советуют в первую очередь удалять деформированные или поврежденные плоды и контролировать количество завязей.

Что еще влияет на размер арбузов?

Формирование – не единственный фактор. Для больших плодов арбузам также необходимы:

достаточное количество солнца;

регулярный и равномерный полив;

плодородная почва;

достаточно места для развития плетей.

Особенно важно не допускать сильного пересыхания почвы в период налива плодов – недостаток влаги может негативно повлиять на их размер. Итак, если арбузы на грядке каждый раз получаются мелкими, возможно, проблема не только в сорте или погоде. Иногда растению просто нужно помочь правильно распределить свои силы – оставить меньше плодов и не позволять плетенкам бесконтрольно разрастаться.