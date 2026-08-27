Огірки родитимуть навіть восени: садівниця, яка вирощує овочі-гіганти, розповіла секрет

Огірковий сезон не обов'язково має завершуватися наприкінці літа. Досвідчені городники використовують простий прийом, який допомагає омолодити кущі та продовжити плодоношення.

Секретним способом поділилася досвідчена городниця з ніком @korusni_korusnosti в інстаграмі. Жінка, яка вирощує овочі-гіганти, розповіла у соцмережах, як продовжує плодоношення огірків. За її словами, після збору основного врожаю вона не вириває кущі, а омолоджує їх.

Що робити з огірками після основного врожаю?

Спочатку садівниця радить прибрати нижнє листя з огіркової ліани. Після цього оголену частину стебла обережно опускають до землі та скручують. Основу ліани присипають вологим ґрунтом. Такий прийом дозволяє стеблу контактувати із землею, де воно може сформувати додаткові корені.

У результаті рослина отримує можливість краще забезпечувати себе водою та поживними речовинами. По суті, йдеться про своєрідне омолодження огіркового куща:

стара нижня частина залишається ближче до землі,

а рослина продовжує рости й формувати нові пагони та зав'язі.

Що зробити з огірками після основного врожаю: дивіться відео

Чи справді огірки можуть плодоносити до осені?

Багато залежить від сорту, температури, освітлення та стану самої рослини. Якщо кущ здоровий і має достатньо тепла та вологи, період плодоношення справді можна продовжити. Водночас сам по собі цей прийом не гарантує нового врожаю.

Після завершення літа ночі стають холоднішими, а день коротшим, тому огіркам дедалі складніше активно рости. Щоб продовжити сезон, важливо також регулярно:

збирати плоди,

не допускати пересихання ґрунту,

стежити за появою хвороб.

На що звернути увагу?

Під час роботи з ліанами важливо не ламати стебло. Його потрібно акуратно укласти на землю, а ґрунт біля основи підтримувати помірно вологим. Також не варто присипати землею листя та точки росту – ґрунтом має бути прикрита саме частина стебла.