Своим секретом поделилась опытная огородница с ником @korusni_korusnosti в инстаграме. Женщина, которая выращивает гигантские овощи, рассказала в соцсетях, как продлевает плодоношение огурцов. По ее словам, после сбора основного урожая она не вырывает кусты, а омолаживает их.

Что делать с огурцами после основного урожая?

Сначала садовод советует удалить нижние листья с огуречной лианы. После этого обнаженную часть стебля осторожно опускают к земле и скручивают. Основание лианы присыпают влажной почвой. Такой прием позволяет стеблю контактировать с землей, где он может сформировать дополнительные корни.

В результате растение получает возможность лучше обеспечивать себя водой и питательными веществами. По сути, речь идет о своеобразном омоложении огуречного куста:

старая нижняя часть остается ближе к земле,

а растение продолжает расти и образовывать новые побеги и завязи.

Что делать с огурцами после основного урожая: смотрите видео

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Действительно ли огурцы могут плодоносить до осени?

Многое зависит от сорта, температуры, освещения и состояния самого растения. Если куст здоров и получает достаточно тепла и влаги, период плодоношения действительно можно продлить. В то же время сам по себе этот прием не гарантирует нового урожая.

После окончания лета ночи становятся холоднее, а день короче, поэтому огурцам все сложнее активно расти. Чтобы продлить сезон, важно также регулярно:

собирать плоды,

не допускать пересыхания почвы,

следить за появлением болезней.

Что обратить внимание?

Во время работы с лианами важно не ломать стебель. Его нужно аккуратно уложить на землю, а почву у основания поддерживать умеренно влажной. Также не стоит присыпать землей листья и точки роста – почвой должна быть прикрыта именно часть стебля.