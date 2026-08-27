Викинете на смітник – отримаєте шалений штраф: як правильно позбутися старої техніки

Старий холодильник, пральна машина чи електроплита можуть стати проблемою після покупки нової техніки. Просто залишити їх біля смітника не можна, а здача на металобрухт не завжди вигідна.

24 Канал з'ясував, як правильно позбутися великої побутової техніки.

Куди подіти стару техніку?

За українським законодавством великогабаритну техніку не можна залишати біля звичайних сміттєвих контейнерів або класти в них, якщо вона не поміщається за розміром. До такої техніки належать, зокрема:

холодильники,

пральні та посудомийні машини,

електроплити й великі телевізори.

Їх потрібно передавати на спеціалізований збір або перероблення. Найкращий варіант – звернутися до пункту прийому великогабаритних чи електронних відходів або спеціалізованої компанії, яка займається утилізацією техніки. Перед замовленням варто уточнити, чи працює компанія з фізичними особами та чи забирає техніку безпосередньо з квартири.

Для мешканців багатоповерхівок зручним варіантом може бути організація вивезення через ОСББ або керуючу компанію. Так техніку можна зібрати одразу від кількох квартир і організувати спільний вивіз.



Куди подіти стару техніку / Фото Unsplash

Чи варто здавати на металобрухт?

На перший погляд, стара пральна машина чи плита можуть здатися хорошим джерелом металу. Проте сучасна техніка містить не лише метал, а й пластик, скло та електронні компоненти.

Тому гроші від здачі можуть виявитися невеликими, особливо якщо доведеться окремо платити за транспортування. Натомість окремі кольорові метали, зокрема мідь та алюміній, коштують значно дорожче за чорний метал.

Чи загрожує штраф?

За порушення правил поводження з відходами для громадян може застосовуватися адміністративний штраф – від 340 до 1360 гривень. Тож залишати старий холодильник чи пральну машину просто біля контейнера – не найкраща ідея.