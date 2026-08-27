24 Канал выяснил, как правильно избавиться от большой бытовой техники.
Куда девать старую технику?
Согласно украинскому законодательству, крупногабаритную технику нельзя оставлять возле обычных мусорных контейнеров или выбрасывать в них, если она не помещается по размеру. К такой технике относятся, в частности:
- холодильники,
- стиральные и посудомоечные машины,
- электроплиты и большие телевизоры.
Их необходимо сдавать на специализированный сбор или переработку. Лучший вариант – обратиться в пункт приема крупногабаритных или электронных отходов либо в специализированную компанию, занимающуюся утилизацией техники. Перед заказом стоит уточнить, работает ли компания с физическими лицами и забирает ли она технику непосредственно из квартиры.
Для жильцов многоэтажек удобным вариантом может стать организация вывоза через ОСМД или управляющую компанию. Так технику можно собрать сразу из нескольких квартир и организовать совместный вывоз.
Куда девать старую технику / Фото Unsplash
Стоит ли сдавать на металлолом?
На первый взгляд старая стиральная машина или плита могут показаться хорошим источником металла. Однако современная техника содержит не только металл, но и пластик, стекло и электронные компоненты.
Поэтому деньги от сдачи могут оказаться небольшими, особенно если придется отдельно платить за транспортировку. Зато отдельные цветные металлы, в частности медь и алюминий, стоят значительно дороже черного металла.
Грозит ли штраф?
За нарушение правил обращения с отходами к гражданам может быть применен административный штраф – от 340 до 1360 гривен. Поэтому оставлять старый холодильник или стиральную машину просто возле контейнера – не лучшая идея.