Як ефективно очистити унітаз зсередини: прості способи боротьби з нальотом і іржею

Регулярне чищення унітаза – це важлива частина догляду за ванною кімнатою, яка впливає не лише на зовнішній вигляд сантехніки, а й на гігієну та запах у приміщенні.

Особливу увагу варто приділяти внутрішній частині чаші – саме там найчастіше з’являються вапняний наліт та іржа. Як ефективно відмити унітаз зсередини домашніми та спеціальними засобами, розповідає 24 Канал.

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Попередня підготовка

Перед тим як розпочати очищення, перекрийте подачу води до бачка та злийте воду з унітаза. Це дозволить засобам краще взаємодіяти з поверхнею чаші. Для цього достатньо натиснути кнопку зливу після перекриття крана подачі води.

Використання домашніх засобів

Оцет та сода.

Налийте в чашу 1 склянку 9% оцту. Додайте 2 – 3 столові ложки харчової соди. Залиште на 30 – 60 хвилин або на ніч. Потім ретельно почистьте внутрішню поверхню щіткою та змийте водою.

Лимонна кислота.

Розчиніть 2 – 3 столові ложки лимонної кислоти у 200 мілілітрах гарячої води. Вилийте розчин у чашу. Залиште на кілька годин або на ніч, а потім очистьте щіткою.

Відмити унітаз можна домашніми способами / Фото Freepik

Спеціалізовані засоби

Якщо наліт давній й важко змивається, доцільно використати хімічні засоби. Звертайте увагу на продукти з позначкою "проти іржі та вапняного нальоту". Найефективніші – це засоби на основі кислот (соляної, мурашиної, щавлевої).

Перед використанням такої хімії обов’язково ознайомтесь з інструкцією на упаковці, використовуйте рукавички та забезпечте провітрювання приміщення.

Профілактика забруднення

Щоб унітаз залишався чистим довше, регулярно мийте чашу хоча б раз на тиждень, використовуйте таблетки або засоби для бачка, що запобігають нальоту, та стежте за якістю води – якщо у вас жорстка вода, встановіть фільтри.

Додамо, що очистити унітаз зсередини не складно, якщо використовувати правильні засоби та не запускати проблему. Найкращий результат дає регулярне обслуговування.