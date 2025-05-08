Особое внимание стоит уделять внутренней части чаши – именно там чаще всего появляются известковый налет и ржавчина. Как эффективно отмыть унитаз изнутри домашними и специальными средствами, рассказывает 24 Канал.

К теме Часто остается без внимания: как вымыть бачок унитаза: как вымыть бачок унитаза

Предварительная подготовка

Перед тем как начать очистку, перекройте подачу воды в бачок и слейте воду из унитаза. Это позволит средствам лучше взаимодействовать с поверхностью чаши. Для этого достаточно нажать кнопку слива после перекрытия крана подачи воды.

Использование домашних средств

Уксус и сода.

Налейте в чашу 1 стакан 9% уксуса. Добавьте 2 – 3 столовые ложки пищевой соды. Оставьте на 30 – 60 минут или на ночь. Затем тщательно почистите внутреннюю поверхность щеткой и смойте водой.

Лимонная кислота.

Растворите 2 – 3 столовые ложки лимонной кислоты в 200 миллилитрах горячей воды. Вылейте раствор в чашу. Оставьте на несколько часов или на ночь, а затем очистите щеткой.

Отмыть унитаз можно домашними способами / Фото Freepik

Специализированные средства

Если налет давний и трудно смывается, целесообразно использовать химические средства. Обращайте внимание на продукты с пометкой "против ржавчины и известкового налета". Самые эффективные – это средства на основе кислот (соляной, муравьиной, щавелевой).

Перед использованием такой химии обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, используйте перчатки и обеспечьте проветривание помещения.

Профилактика загрязнения

Чтобы унитаз оставался чистым дольше, регулярно мойте чашу хотя бы раз в неделю, используйте таблетки или средства для бачка, предотвращающие налет, и следите за качеством воды – если у вас жесткая вода, установите фильтры.

Добавим, что очистить унитаз изнутри не сложно, если использовать правильные средства и не запускать проблему. Лучший результат дает регулярное обслуживание.