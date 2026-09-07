Не ходіть у ліс: гриби можна виростити просто у власному саду

Любителям тихого полювання необов'язково щоразу вирушати до лісу, щоб зібрати білі гриби. За правильних умов грибницю можна спробувати поселити просто на власній ділянці – під деревом, з яким гриб утворює природний симбіоз.

Про такий спосіб вирощування розповідає Wieści Rolnicze. Важливо одразу набратися терпіння: перші повноцінні плодові тіла можуть з'явитися лише через один-два роки після внесення грибниці.

Під якими деревами може рости білий гриб?

Секрет полягає у мікоризі – взаємовигідному союзі грибниці з корінням дерева. Гриб допомагає рослині ефективніше отримувати воду та мінеральні речовини, а дерево постачає грибницю органічними сполуками, які утворюються під час фотосинтезу.

Тому для білого гриба важливо правильно вибрати місце. Найчастіше він утворює мікоризу з:

сосною;

смерекою;

березою;

дубом;

буком;

ялицею;

модриною.

Тобто просто посадити грибницю в будь-якому куточку городу недостатньо – поруч має бути відповідне дерево-господар.

Що важливо зробити для вирощування гриба?

Для посадки грибниці готують субстрат із садової землі та торфу або тирси хвойних порід. Далі навколо дерева роблять три-чотири заглиблення. Їх розміщують на відстані приблизно від 0,5 до 2 метрів від стовбура. Діаметр кожної ямки має становити близько 30 – 40 сантиметрів, а глибина – приблизно 15 сантиметрів.

Заглиблення частково заповнюють підготовленим субстратом, додають грибницю, накривають її рештою суміші, ущільнюють ґрунт і добре поливають. За наведеним способом на одну ямку може знадобитися до 10 літрів води. Після цього місце бажано замульчувати:

листям,

хвоєю,

невеликими гілочками або мохом.

Такий шар нагадує природну лісову підстилку, допомагає утримувати вологу та захищає ґрунт від пересихання.



Як виростити білі гриби у саду / Фото Unsplash

Чому результат доведеться чекати?

Білий гриб не належить до тих культур, які можна посадити навесні та зібрати вже через кілька тижнів. Після внесення грибниці їй потрібно встановити контакт із корінням дерева та сформувати мікоризу. Саме тому перше повноцінне плодоношення може настати лише через рік – два. До того ж результат залежить від вологості, ґрунту, дерева-господаря та інших умов конкретної ділянки.

У посушливу погоду місце потрібно регулярно зволожувати. Водночас заливати його водою теж не варто: надмірна волога може створити несприятливі умови для грибниці. Після заселення ділянки ґрунт навколо дерева краще не перекопувати. Лопата може пошкодити коріння та порушити сформовану мікоризну систему.

Які гриби можуть рости без дерева?

Інша ситуація – з грибом-парасолькою. Він не утворює мікоризу з деревами, оскільки живиться органічними рештками, що розкладаються. Тому його можна вирощувати на газоні або на вільній грядці.

Один із природних способів – використати стиглий гриб із великим капелюшком. Його кладуть пластинками вниз на підготовлену ділянку, щоб спори висипалися на ґрунт.

Такий спосіб не гарантує результату, адже для розвитку грибів потрібне відповідне середовище. Але сама ідея показує, що дачну ділянку можна використовувати не лише для овочів, ягід і квітів. Отже, домашня грибна галявина – цілком реальний експеримент для тих, хто готовий чекати.