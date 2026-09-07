Об этом способе выращивания рассказывает издание "Wieści Rolnicze". Важно с самого начала набраться терпения: первые полноценные плодовые тела могут появиться только через один-два года после внесения грибницы.

Под какими деревьями может расти белый гриб?

Секрет заключается в микоризе – взаимовыгодном союзе грибницы с корнями дерева. Гриб помогает растению эффективнее получать воду и минеральные вещества, а дерево снабжает грибницу органическими соединениями, которые образуются в процессе фотосинтеза.

Поэтому для белого гриба важно правильно выбрать место. Чаще всего он образует микоризу с:

сосной;

елью;

березой;

дубом;

буком;

пихтой;

лиственницей.

То есть просто посадить грибницу в любом уголке огорода недостаточно – рядом должно быть подходящее дерево-хозяин.

Что важно сделать для выращивания гриба?

Для посадки грибницы готовят субстрат из садовой земли и торфа или опилок хвойных пород. Затем вокруг дерева делают три-четыре углубления. Их размещают на расстоянии примерно от 0,5 до 2 метров от ствола. Диаметр каждой ямки должен составлять около 30–40 сантиметров, а глубина – примерно 15 сантиметров.

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Углубления частично заполняют подготовленным субстратом, добавляют грибницу, накрывают ее оставшейся смесью, уплотняют почву и хорошо поливают. При указанном способе на одну ямку может потребоваться до 10 литров воды. После этого место желательно замульчировать:

листьями,

хвойкой,

небольшими веточками или мхом.

Такой слой напоминает естественную лесную подстилку, помогает удерживать влагу и защищает почву от пересыхания.



Как вырастить белые грибы в саду / Фото Unsplash

Почему придется ждать результата?

Белый гриб не относится к тем культурам, которые можно посадить весной и собрать уже через несколько недель. После внесения грибницы ей необходимо установить контакт с корнями дерева и сформировать микоризу. Именно поэтому первое полноценное плодоношение может наступить только через год – два. К тому же результат зависит от влажности, почвы, дерева-хозяина и других условий конкретного участка.

В засушливую погоду место нужно регулярно увлажнять. В то же время заливать его водой тоже не стоит: избыток влаги может создать неблагоприятные условия для грибницы. После заселения участка почву вокруг дерева лучше не перекапывать. Лопата может повредить корни и нарушить сформировавшуюся микоризную систему.

Какие грибы могут расти без дерева?

Другая ситуация – с грибом-зонтиком. Он не образует микоризу с деревьями, поскольку питается разлагающимися органическими остатками. Поэтому его можно выращивать на газоне или на свободной грядке.

Один из естественных способов – использовать спелый гриб с большой шляпкой. Его кладут пластинками вниз на подготовленный участок, чтобы споры высыпались на почву.

Такой способ не гарантирует результата, ведь для развития грибов нужна соответствующая среда. Но сама идея показывает, что дачный участок можно использовать не только для овощей, ягод и цветов. Итак, домашняя грибная поляна – вполне реальный эксперимент для тех, кто готов ждать.