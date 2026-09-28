Вночі вже +10 градусів: які вазони терміново потрібно забрати з балкона

З настанням перших холодних ночей власникам балконних рослин варто уважно стежити за температурою. Для деяких популярних культур навіть похолодання до +10 градусів може стати причиною стресу, скидання листя або бутонів і пошкодження кореневої системи. Водночас переносити всі вазони до теплої квартири одразу після першого похолодання також не варто.

Різка зміна температури, вологості та освітлення може негативно вплинути на рослини. Як зауважили експерти Jurnalul, особливо чутливими до таких змін є тропічні культури.

Які рослини варто забрати з балкона першими?

Одним із перших у приміщення рекомендують переносити фікус. Для більшості його видів комфортною є температура близько +18...+24 градуси. Уже за нижчих температур рослина може негативно реагувати на холодне повітря, протяги та різкі перепади температури.

У квартирі фікус краще поставити у світлому місці з розсіяним освітленням. Полив при цьому варто скоротити, дозволяючи верхньому шару ґрунту трохи підсихати.



Комфортна температура для фікуса – +18...+24 градуси / Фото Unsplash

Ще чутливішим до холоду є тропічний гібіскус (Hibiscus rosa-sinensis). За температури нижче +10 градусів він може почати потерпати від холоду, а подальше похолодання здатне призвести до серйозних пошкоджень.

Для зимівлі гібіскусу краще підійде світле прохолодне приміщення з температурою приблизно +10...+14 градусів. Різко переносити його з балкона у дуже теплу кімнату не рекомендують, адже перепад температури та освітлення може спричинити скидання бутонів.



Тропічний гібіскус не любить холоду / Фото Unsplash

Коли переносити герань та олеандр?

Герань здатна витримувати прохолоднішу погоду, але тривале перебування за температури близько +7 градусів, особливо вночі, вже може становити для неї ризик. Після перенесення в приміщення рослині потрібно забезпечити достатньо світла та не ставити її безпосередньо біля батареї.

Олеандр також краще захистити від тривалого похолодання. Рослина походить із Середземномор'я та добре переносить прохолодну зимівлю, але тривале перебування на вулиці за низьких температур може бути небезпечним. Найкращим варіантом для нього стане світле прохолодне приміщення, а не тепла кімната з сухим повітрям від опалення.

Отже, з першими холодними ночами важливо орієнтуватися не лише на температуру повітря, а й на потреби конкретної рослини. Для теплолюбних фікусів і тропічного гібіскуса +10 градусів уже може бути критичним сигналом, тоді як герань, олеандр і цитрусові здатні переносити нижчі температури, але також потребують своєчасного захисту від холоду.