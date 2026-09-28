Резкое изменение температуры, влажности и освещенности может негативно повлиять на растения. Как отметили эксперты Jurnalul, особенно чувствительны к таким изменениям тропические культуры.

Какие растения стоит забрать с балкона в первую очередь?

Одним из первых в помещение рекомендуют переносить фикус. Для большинства его видов комфортной является температура около +18...+24 градусов. Уже при более низких температурах растение может негативно реагировать на холодный воздух, сквозняки и резкие перепады температуры.

В квартире фикус лучше поставить в светлом месте с рассеянным освещением. Полив при этом стоит сократить, позволяя верхнему слою почвы немного подсыхать.



Комфортная температура для фикуса – +18...+24 градусов / Фото Unsplash

Еще более чувствителен к холоду тропический гибискус (Hibiscus rosa-sinensis). При температуре ниже +10 градусов он может начать страдать от холода, а дальнейшее похолодание способно привести к серьезным повреждениям.

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Для зимовки гибискуса лучше подойдет светлое прохладное помещение с температурой примерно +10...+14 градусов. Резко переносить его с балкона в очень теплую комнату не рекомендуется, ведь перепад температуры и освещения может привести к опадению бутонов.



Тропический гибискус не любит холод / Фото Unsplash

Когда переносить герань и олеандр?

Герань способна выдерживать более прохладную погоду, но длительное пребывание при температуре около +7 градусов, особенно ночью, уже может представлять для нее риск. После переноса в помещение растению нужно обеспечить достаточно света и не ставить его непосредственно возле батареи.

Олеандр также лучше защитить от длительного похолодания. Растение родом из Средиземноморья и хорошо переносит прохладную зимовку, но длительное пребывание на улице при низких температурах может быть опасным. Лучшим вариантом для него станет светлое прохладное помещение, а не теплая комната с сухим воздухом от отопления.

Итак, при первых холодных ночах важно ориентироваться не только на температуру воздуха, но и на потребности конкретного растения. Для теплолюбивых фикусов и тропического гибискуса +10 градусов уже может стать критическим сигналом, тогда как герань, олеандр и цитрусовые способны переносить более низкие температуры, но также нуждаются в своевременной защите от холода.