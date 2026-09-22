Зіпсуєте лаванду власноруч: 5 небезпечних помилок перед зимою

Лаванда вважається невибагливою рослиною, однак холодна зима та надлишок вологи можуть стати для неї серйозним випробуванням. Особливо важливо правильно підготувати кущ до морозів – не поспішати з укриттям і не робити помилок під час осіннього догляду.

Досвідом підготовки лаванди до зими поділилася садівниця Катерина на ютуб-каналі "Заміські будні".

Що може погубити лаванду взимку?

За словами садівниці, її чотирирічна лаванда пережила 4 зими без втрат. Головну увагу вона радить приділяти кореневій шийці рослини. Якщо вона промерзне, кущ може загинути. Не менш небезпечна й надмірна волога, через яку рослина може почати гнити. Тому перед зимою важливо не просто накрити лаванду, а правильно вибрати час і матеріал для укриття.

Які 5 помилок найчастіше роблять люди?

Рано накривати кущ

Не варто поспішати з укриттям. Катерина радить робити це, коли температура вночі стабільно опускається до мінус 5 – 7 градусів і така погода тримається кілька днів. Якщо накрити рослину занадто рано, вона може випріти.

Використовувати плівку

Для укриття садівниця використовує спанбонд. За її словами, він пропускає повітря, не створює парникового ефекту та не накопичує конденсат. А ось плівку вона не радить використовувати, оскільки під нею рослина може випрівати.

Які 5 помилок найчастіше роблять люди у догляді за лавандою / Фото Unsplash

Сильно обрізати восени

Перед зимою не варто зрізати зелену масу лаванди під корінь або радикально вкорочувати крону.

Лаванду обрізають лише навесні та після цвітіння. Взимку вона має залишатися в максимально природному вигляді,

– зазначила Катерина.

Якщо є зламані або загнилі гілки, їх перед укриттям можна видалити.

Підживлювати азотом

Восени лаванду не варто підживлювати азотними добривами. Садівниця наголошує, що такі підживлення перед зимою рослині не потрібні.

Пересаджувати перед зимою

Осінню пересадку лаванди також краще відкласти. Рослина може не встигнути добре вкоренитися до настання холодів, тому пересаджувати її радять навесні.



Осінню пересадку лаванди також краще відкласти / Фото Unsplash

Як правильно укрити лаванду?

Для зимового укриття Катерина використовує кілька шарів спанбонду. Його кількість залежить від щільності матеріалу. Укривний матеріал потрібно закріпити, щоб його не зірвав вітер. Для цього можна використати:

камінці,

цеглинки,

кілочки або інші підручні засоби.

Водночас важливо пам'ятати: лаванді шкодить не лише мороз, а й надлишок вологи. Тому укриття має захищати рослину від холоду, але не створювати всередині вологий парник.