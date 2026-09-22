Опытом подготовки лаванды к зиме поделилась садовница Екатерина на YouTube-канале "Загородные будни".

Что может погубить лаванду зимой?

По словам садовода, ее четырехлетняя лаванда пережила 4 зимы без потерь. Основное внимание она советует уделять корневой шейке растения. Если она промерзнет, куст может погибнуть. Не менее опасна и избыточная влага, из-за которой растение может начать гнить. Поэтому перед зимой важно не просто укрыть лаванду, а правильно выбрать время и материал для укрытия.

Какие 5 ошибок чаще всего допускают люди?

Слишком рано укрывать куст

Не стоит спешить с укрытием. Екатерина советует делать это, когда температура ночью стабильно опускается до минус 5–7 градусов и такая погода держится несколько дней. Если укрыть растение слишком рано, оно может выпреть.

Использовать пленку

Для укрытия садовница использует спанбонд. По ее словам, он пропускает воздух, не создает парникового эффекта и не накапливает конденсат. А вот пленку она не советует использовать, поскольку под ней растение может высыхать.

Какие 5 ошибок чаще всего допускают люди при уходе за лавандой / Фото Unsplash

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Сильно обрезать осенью

Перед зимой не стоит срезать зеленую массу лаванды под корень или радикально укорачивать крону.

Лаванду обрезают только весной и после цветения. Зимой она должна оставаться в максимально естественном виде,

– отметила Екатерина.

Если есть сломанные или загнившие ветки, их перед укрытием можно удалить.

Подкармливать азотом

Осенью лаванду не стоит подкармливать азотными удобрениями. Садовод подчеркивает, что такие подкормки перед зимой растению не нужны.

Пересаживать перед зимой

Осеннюю пересадку лаванды также лучше отложить. Растение может не успеть хорошо укорениться до наступления холодов, поэтому пересаживать его рекомендуют весной.



Осеннюю пересадку лаванды также лучше отложить / Фото Unsplash

Как правильно укрыть лаванду?

Для зимнего укрытия Екатерина использует несколько слоев спанбонда. Его количество зависит от плотности материала. Укрывной материал нужно закрепить, чтобы его не сорвал ветер. Для этого можно использовать:

камешки,

кирпичики,

колышки или другие подручные средства.

При этом важно помнить: лаванде вредит не только мороз, но и избыток влаги. Поэтому укрытие должно защищать растение от холода, но не создавать внутри влажный парник.