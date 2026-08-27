Антарктида була теплою і зеленою: як пінгвіни допомогли вченим зробити шокуюче відкриття

Сучасна Антарктида асоціюється з вічними льодовиками та екстремальними морозами, проте в минулому цей континент мав зовсім інший вигляд.

Палеонтологи з Китайського університету геонаук провели дослідження скам’янілих решток прадавніх пінгвінів віком близько 55 мільйонів років. Вони виявили неспростовні докази того, що в епоху раннього еоцену тут панував теплий, вологий і комфортний для бурхливого життя клімат, розповідає SciTechDaily.

Основою для дослідження стали унікальні знахідки з острова Сімор, розташованого поблизу Антарктичного півострова. Ця територія зберігає найбагатшу та найповнішу у світі колекцію викопних решток еоценових птахів.

Зразки охоплюють ключові етапи кліматичної історії регіону — від м’якого субтропічного періоду до поступового глобального похолодання. Науковці застосували метод мікрорентгенівського флуоресцентного сканування, який фіксує розподіл хімічних елементів на поверхні та в структурі кісток.

Антарктида колись була теплою та зеленою / Фото Pixabay

Результати показали разючу різницю між знахідками різних геологічних епох: у найдавніших скам’янілостях віком 55 мільйонів років виявили високі концентрації титану, кремнію та калію. Поява цих елементів у кістковій тканині пояснюється інтенсивним хімічним вивітрюванням гірських порід і вимиванням мінералів у воду.

Такі процеси можливі виключно в умовах теплого клімату з рясними дощами та активним формуванням ґрунтів. Натомість у пізніших зразках, коли континент почав затягуватися кригою, рівень цих мікроелементів стрімко впав.

Хімічний аналіз кісток птахів став новим інструментом для реконструкції давнього клімату Землі. Ці дані особливо актуальні на тлі сучасного глобального потепління: сьогодні через швидке танення криги та підвищення температур сезон розмноження антарктичних пінгвінів уже змістився на три тижні, що ставить під загрозу виживання багатьох колоній.