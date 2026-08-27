Палеонтологи из Китайского университета геонаук провели исследование окаменелых останков древних пингвинов возрастом около 55 миллионов лет. Они обнаружили неопровержимые доказательства того, что в эпоху раннего эоцена здесь царил теплый, влажный и благоприятный для бурной жизни климат, сообщает SciTechDaily.

Основой для исследования послужили уникальные находки с острова Симор, расположенного недалеко от Антарктического полуострова. Эта территория хранит самую богатую и полную в мире коллекцию ископаемых останков эоценовых птиц.

Образцы охватывают ключевые этапы климатической истории региона – от мягкого субтропического периода до постепенного глобального похолодания. Ученые применили метод микрорентгеновского флуоресцентного сканирования, который фиксирует распределение химических элементов на поверхности и в структуре костей.

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Антарктида когда-то была теплой и зеленой / Фото Pixabay

Результаты показали разительную разницу между находками разных геологических эпох: в древнейших окаменелостях возрастом 55 миллионов лет обнаружили высокие концентрации титана, кремния и калия. Появление этих элементов в костной ткани объясняется интенсивным химическим выветриванием горных пород и вымыванием минералов в воду.

Такие процессы возможны исключительно в условиях теплого климата с обильными дождями и активным образованием почв. Зато в более поздних образцах, когда континент начал покрываться льдом, уровень этих микроэлементов резко упал.

Химический анализ костей птиц стал новым инструментом для реконструкции древнего климата Земли. Эти данные особенно актуальны на фоне современного глобального потепления: сегодня из-за быстрого таяния льда и повышения температур сезон размножения антарктических пингвинов уже сдвинулся на три недели, что ставит под угрозу выживание многих колоний.